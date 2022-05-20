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Кристофер Эбботт

Christopher Abbott
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт Christopher Abbott
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Дата рождения
14 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофера Эбботта

Родился в 1986 году в США.

Фильмография Кристофера Эбботта
Крэйвен-охотник
Крэйвен-охотник
боевик, приключения, фантастика 2023, США
0.0
В чужой шкуре
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер 2020, Великобритания / Канада
6.0
Мир грядущий
Мир грядущий
драма 2020, США
6.0
Пирсинг
Пирсинг
эротика, триллер 2018, США
5.0
Оно приходит ночью
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.0
Смерть на Аляске
Смерть на Аляске
триллер, драма 2017, США / Канада
6.0
Кэти уезжает
Кэти уезжает
драма 2016, США / Франция
6.0
Джеймс Уайт
Джеймс Уайт
драма 2015, США
7.0
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Рэйф Файнс и Джессика Честейн совершают злодеяние в марокканской пустыне в трейлере триллера «Прощенный» Богатая пара насмерть сбивает подростка, но пытается скрыть содеянное.
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20 мая 2022 12:25
Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» Эбботт сыграет искусного наемника и убийцу, который известен под прозвищем Иностранец.
Написать
10 марта 2022 13:58
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната» Шоу основано на книге Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана».
Написать
24 февраля 2022 10:57
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