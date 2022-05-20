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Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Christopher Abbott
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Кристофер Эбботт
Christopher Abbott
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Дата рождения
14 февраля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофера Эбботта
Родился в 1986 году в США.
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Фильмография Кристофера Эбботта
Крэйвен-охотник
боевик, приключения, фантастика
2023, США
0.0
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер
2020, Великобритания / Канада
6.0
Мир грядущий
драма
2020, США
6.0
Пирсинг
эротика, триллер
2018, США
5.0
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
Смерть на Аляске
триллер, драма
2017, США / Канада
6.0
Кэти уезжает
драма
2016, США / Франция
6.0
Джеймс Уайт
драма
2015, США
7.0
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Рэйф Файнс и Джессика Честейн совершают злодеяние в марокканской пустыне в трейлере триллера «Прощенный»
Богатая пара насмерть сбивает подростка, но пытается скрыть содеянное.
Написать
20 мая 2022 12:25
Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Эбботт сыграет искусного наемника и убийцу, который известен под прозвищем Иностранец.
Написать
10 марта 2022 13:58
Эмми Россам и другие артисты присоединились к Тому Холланду в касте мини-сериала «Переполненная комната»
Шоу основано на книге Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана».
Написать
24 февраля 2022 10:57
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