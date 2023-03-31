Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света

События клаустрофобического хоррора «Мгла» разворачиваются в рамках одного дома, окутанного черной пеленой. Любого, кто покинет здание, ждет смерть. Очутившись в полной изоляции от внешнего мира, жители многоэтажки разбиваются на небольшие группы. Напряжение между кланами нарастает с каждым днем. Когда животные инстинкты подменяют собой законы морали, соседи превращаются в злейших врагов, готовых на все ради жизненно необходимых ресурсов.

Режиссером и сценаристом ленты выступил француз Гийом Никлу , работы которого регулярно демонстрируются на крупнейших кинофестивалях Европы. Как и в любом хорошем фильме ужасов, во «Мгле» истинная угроза исходит не от сверхъестественной дымки, а от самих людей, запертых в замкнутом пространстве. Как долго общество может просуществовать в таких условиях? Узнаете совсем скоро!

«Мгла» выходит в прокат 6 апреля. Не пропустите!

Мгла

В 2003 году человечество столкнулось с пандемией грибковой инфекции, выкосившей большую часть населения планеты. Проходят годы. Немногочисленные выжившие делятся на два лагеря: первые содержатся в карантинных зонах, подконтрольных федеральному агентству, тогда как вторые примыкают к повстанческой группировке «Цикады». Остальные промышляют мародерством, нападая на беззащитных граждан с целью получения еды и медикаментов. Джоэл – контрабандист, двадцать лет назад потерявший единственную дочь Сару. Однажды судьба сталкивает его с девочкой Элли, у которой иммунитет к вирусу. Вместе они отправляются в опасное путешествие по постапокалиптической Америке, сталкиваясь с различными угрозами.

Сериал «Одни из нас», созданный по мотивам одноименной видеоигры, стал главным хитом этой зимы и понравился даже тем, кто никогда не слышал о культовом первоисточнике. Производством масштабного проекта занимались люди, ответственные за создание еще одного хита HBO « Чернобыль », тогда как ключевые роли исполнили Педро Паскаль (« Мандалорец ») и Белла Рэмси , между которыми возникла невероятная химия. Настоящий подарок для всех поклонников жанра.

Одни из нас

80-е годы, идиллический американский городок. У Джека есть все, о чем может мечтать мужчина его возраста: работа в престижном колледже, роскошный дом в тихом районе, любимая супруга Бабетта и четверо детей. Все меняется, когда в окрестностях происходит авария, в результате которой над городом нависает облако токсичного дыма.

«Белый шум» – экранизация одноименного романа писателя-постмодерниста Дона ДеЛилло, опубликованного в 1985-м. Несмотря на солидный срок, остроумная сатира не утратила былой актуальности, о чем наглядно свидетельствует картина Ноа Баумбаха , вышедшая на Netflix под занавес 2022 года. Перед нами самая масштабная работа в карьере режиссера, прославившегося благодаря малобюджетным разговорным драмам. Впрочем, глобальная катастрофа – лишь фон, через который раскрывается кризис во взаимоотношениях между супругами.

Белый шум

Вирус распространяется по всему земному шару, ставя будущее человечества под вопрос. Лучшие медики планеты пытаются разработать вакцину, а также проследить цепочку заражения, в то время как правительство ищет способ для взятия ситуации под контроль.

«Заражение» Стивена Содерберга оказалось пророческим: в 2020 году многие события из фильма, за десять лет до этого казавшиеся фантастическими, воплотились в жизнь. Кинокартина правдоподобно отображает реакцию на пандемию представителей самых разных слоев населения, будь то независимый журналист, дезориентирующий граждан, простой семьянин, намеренный защитить близких, или женщина-врач, которая ценой собственной жизни пытается предотвратить распространение заразы. Также «Заражение» может похвастаться звездным кастом, где нашлось место и Мэтту Дэймону , и Джуду Лоу , и Кейт Уинслет , и многим другим артистам, не нуждающимся в представлении.

Заражение

Подобно «Заражению», фильм «Вирус» посвящен борьбе группы медиков со смертоносным заболеванием. На сей раз события переносятся в Южную Корею, где местная команда врачей-эпидемиологов идет по следу мигранта из Гонконга, по вине которого и началась эпидемия. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и убивает жертву за 36 часов. В надежде избежать выхода вируса за пределы Сеула правительство изолирует столицу, обрекая жителей мегаполиса на верную смерть.

Кинокартина Кима Сон-су – идеальная альтернатива для тех, кто уже ознакомился со злободневным полным метром Содерберга. В чем-то «Вирус» даже пострашнее американского аналога.

Вирус

Тремя годами ранее загадочный вирус превратил всех людей в кровожадных монстров. Подобно вампирам, эти безмозглые твари боятся чеснока и солнечного света, бодрствуя исключительно ночью. Роберт Морган – единственный, кому удалось сохранить человеческий облик. Ежедневно он патрулирует улицы опустевшего города, пополняя припасы и убивая тварей, а с наступлением темноты запирается в доме, не выпуская из рук оружие.

Подзабытый многими фильм ужасов «Последний человек на Земле» 1964 года основан на популярном романе «Я – легенда», полвека спустя получившего новую экранизацию с Уиллом Смитом в главной роли. В отличие от дорогой голливудской версии, зараженные здесь напоминают скорее зомби, а основной сюжет с осадой жилого дома предвосхищает « Ночь живых мертвецов » Джорджа А. Ромеро . Камерность повествования превращает этот мрачный черно-белый хоррор в театр одного актера, где легендарный Винсент Прайс демонстрирует весь свой талант.

Последний человек на Земле

Безумцы

И раз уж речь зашла о Ромеро, то нельзя не упомянуть его ранний фильм «Безумцы», снятый при минимуме средств, но ничем не уступающий многомиллионным аналогам. Как и в знаменитой зомби-трилогии, здесь кинематографист вновь использует оболочку хоррора для остросоциального высказывания, где черного юмора не меньше, чем брутальных экшен-сцен.

По сюжету, небольшой городок оказывается под колпаком военных. Причиной тому послужило падение самолета с ядовитыми отходами на борту. Зараза, попавшая в водосточную систему глубинки, стала превращать местных жителей в кровожадных безумцев.

Безумцы

Супруги Пол и Сара живут вместе со своим сыном-подростком в хижне, окруженной непроходимым лесом. И на то у семьи есть веские причины: таинственная болезнь привела к гибели большинства людей, а выжившие представляют угрозу. Все меняется, когда в дом проникает посторонний.

Независимая студия A24 славится своими возвышенными хоррорами, не имеющими с типичными представителями жанра ничего общего. Вот и здесь постапокалиптический сеттинг – лишь оболочка для камерной семейной драмы с участием нескольких персонажей. Как и любой слоубернер, фильм «Оно приходит ночью» лишен жанровых клише, а характерные для хорроров джампскейры уступают медленному нарастанию напряжения и всепоглощающей тревожной атмосфере. И если одних подобная бессобытийность вгонит в сон, то другие получат колоссальное удовольствие от просмотра.

Оно приходит ночью

О Джон-у – молодой затворник, коротающий дни дома за видеоиграми. Привычному укладу жизни бездельника наступает конец, когда в Сеуле происходит вспышка инфекции, превращающей людей в зомби. Пока жители высотки мечутся в панике, О Джон-у успевает забаррикадироваться в своей квартире. Вскоре парень замечает, что в здании напротив, так же как и он, прячется девушка.

На волне успеха « Поезда в Пусан » южнокорейский дебютант Чо Иль-хен снял для Netflix свой зомби-хоррор, вновь ставший хитом по всему миру. Интересный образец жанра, который не привносит в него ничего нового, но смотрится на одном дыхании.