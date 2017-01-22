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История призрака История призрака
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A Ghost Story

История призрака, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – музыкант, живущий с девушкой в прекрасном доме. Однажды он попадает в автокатастрофу и погибает. Вскоре он приходит в себя в морге и обнаруживает, что стал призраком – таким же, каких все видели в сказочных историях и мультиках. Он вынужден носить огромную простыню с разрезами для глаз и быть невидимкой для живых. Призрак возвращается к своему жилью и наблюдает, как его любимая переживает горестную утрату, постепенно принимает ее и пытается начать новую жизнь.

  • Режиссер Дэвид Лоури известен по фильмам «Пит и его дракон» и «В бегах».
  • Несмотря на пугающее название, замысел артхаусного фильма – передать трогательную историю об утрате, одиночестве и принятии.
  • Эпизод с пирогом снимался одним дублем. Руни Мара отметила, что шоколад был веганским, абсолютно отвратительным на вкус.
  • Кейси Аффлеку, исполнявшему роль призрака, пришлось носить обруч и несколько слоев юбок под простыней, чтобы иметь каноничную форму привидения.
  • Съемки велись в Техасе, в полном секрете от общественности. О выходе фильма рассказали через несколько месяцев после завершения работы.
  • Монолог предсказателя длится вдвое дольше, чем все реплики главных героев за весь фильм.

История о безвременно умершем мужчине, который не ушел в мир иной, а остался привязан к своему бывшему дому до скончания веков.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 7 декабря 2017
Премьера в мире 22 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
В ролях
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Руни Мара
Руни Мара
Уилл Олдхэм
Уилл Олдхэм
Роб Забрески
Роб Забрески
Лизбет Карденас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма История призрака 2 постера
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История призрака
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Премьера фильма «История призрака» с Кейси Аффлеком и Руни Марой состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Режиссёр Дэвид Лоури, до этого снявший сказку «Пит и его дракон» для Disney, в этот раз не располагал большим бюджетом и создал картину всего лишь за 100 тысяч долларов, что даже по меркам авторского кино крайне небольшие деньги. В итоге фильм собрал в прокате около 1,5 миллионов и получил очень тёплые оценки критиков. Чем же покорила зрителей…
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