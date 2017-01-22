История призрака, 2017

Главный герой – музыкант, живущий с девушкой в прекрасном доме. Однажды он попадает в автокатастрофу и погибает. Вскоре он приходит в себя в морге и обнаруживает, что стал призраком – таким же, каких все видели в сказочных историях и мультиках. Он вынужден носить огромную простыню с разрезами для глаз и быть невидимкой для живых. Призрак возвращается к своему жилью и наблюдает, как его любимая переживает горестную утрату, постепенно принимает ее и пытается начать новую жизнь.