Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Мик О’Рурк
Mick O'Rourke
Киноафиша
Персоны
Мик О’Рурк
Мик О’Рурк
Mick O'Rourke
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Оно приходит ночью
(2017)
Фильмография Мика О’Рурка
7
Оно приходит ночью
It Comes at Night
ужасы, триллер, драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала
«То же самое, что… “Властелин колец”»: шедевральная «Одиссея» только что уделала трилогию Джексона – и речь не про миллиарды в прокате
От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий
Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»
«Ничего выдающегося»: создатель «Ежика в тумане впервые посмотрел «Синий трактор» и сразу обнаружил плагиат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить