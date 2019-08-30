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Waves

Волны, 2019

2019 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Тайлер – старшеклассник с юга Флориды из богатой афроамериканской семьи. У него в жизни только два интереса: спортивные достижения и Алексис, его девушка. Юноша почти все свободное время посвящает тренировкам, мечтая стать известным спортсменом. Но однажды его жизнь начинает разваливаться на глазах: врач говорит, что парню нужно срочно оперировать плечо, после чего придется надолго оставить спорт. Девушка Тайлера узнает, что ждет ребенка, а его родственники тоже переживают личностные проблемы…

  • Когда режиссер фильма отправлял сценарий Стерлингу Брауну, исполнившему одну из главных ролей, он оформил его как PDF-файл с разноцветными вставками, пестрыми фрагментами, музыкальными репликами и примечаниями.
  • Дом семьи Тайлера похож на дом из другого фильма Трея Эдварда Шульц, но это разные здания, несмотря на популярное мнение. Режиссер утверждает, что схожесть допущена специально.
  • Изначально фильм задумывался как мюзикл, но позже решение изменили.
  • Критики оценили фильм как жизнеутверждающую киноленту, вселяющую надежду в тех, кто нуждается в глотке свежего воздуха. Это история борьбы ненависти и прощения в конкретном человеке и в целой семье.

Две молодые пары испытывают эмоциональные взлеты и падения по мере взросления.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 июля 2020
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Трей Эдвард Шульц
Трей Эдвард Шульц
В ролях
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Келвин Харрисон
Келвин Харрисон
Алекса Деми
Алекса Деми
Все актеры и съемочная группа
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