Волны, 2019

Тайлер – старшеклассник с юга Флориды из богатой афроамериканской семьи. У него в жизни только два интереса: спортивные достижения и Алексис, его девушка. Юноша почти все свободное время посвящает тренировкам, мечтая стать известным спортсменом. Но однажды его жизнь начинает разваливаться на глазах: врач говорит, что парню нужно срочно оперировать плечо, после чего придется надолго оставить спорт. Девушка Тайлера узнает, что ждет ребенка, а его родственники тоже переживают личностные проблемы…