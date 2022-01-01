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Дэвид Пендлтон
Дэвид Пендлтон
David Pendleton
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Дэвид Пендлтон
David Pendleton
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Дата рождения
5 ноября 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Дэвида Пендлтона
Родился 5 ноября 1937 году. Питтсбург, Пенсильвания, США.
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Фильмография Дэвида Пендлтона
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
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