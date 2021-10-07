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Келвин Харрисон
Келвин Харрисон
Kelvin Harrison Jr.
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Келвин Харрисон
Kelvin Harrison Jr.
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Дата рождения
23 июля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Новый Орлеан, Луизиана, США
Рост
170 см
Биография Келвина Харрисона
Родился 23 июля 1994 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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Фильмография Келвина Харрисона
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография
2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама
2020, США
6.0
Волны
мюзикл, мелодрама
2019, США
7.0
Люче
драма
2019, США
6.0
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
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Питер Динклэйдж пишет любовные письма от лица другого мужчины в трейлере музыкальной драмы «Сирано»
Постановкой ленты занимался автор «Темных времен» и «Гордости и предубеждения».
Написать
7 октября 2021 10:11
В сети появились первые кадры из мюзикла «Сирано» во главе с Питером Динклэйджем и Хейли Беннетт
В основу сюжета легла пьеса «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана.
Написать
30 августа 2021 16:27
Стало известно, кто озвучит Муфасу и Шрама в приквеле «Короля Льва»
В новой картине, как и в фильме 2019 года, соберется звездный актерский состав.
Написать
27 августа 2021 11:40
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