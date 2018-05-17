Наша рецензия

Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей…