Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей…
Потому что задаётся очень важный вопрос: а возможна ли настоящая любовь между богатым человеком и самой что ни на есть простушкой, работающей в сервисе уборки? Отличие «За бортом» от множества похожих фильмов в том, что он не распадается сюжетно, здесь нет логических провисаний, это очень понятная история с моралью.
Кроме того, это очень душевная картина. Я по натуре не романтик, но сцена, когда Лео, главный герой, миллионер, потерявший и внезапно восстановивший память, прощается в какой-то момент с Кейт (той самой простушкой), меня здорово резанула.
Мне кажется, очень не хватает сегодня вот таких вот по-настоящему добрых, искренних фильмов. Вместо всех этих искусственных, фальшивых голливудских блокбастеров современному молодому поколению нужно больше вот таких, искренних по сути, историй.
за пару сентиментальных сцен и за актрису, которую помню только по "очень страшному кино" ;))
ни на секунду не задумаюсь и даже не вспомню о существовании этого фильма, а пересмотрю "за бортом" с Расселом!
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