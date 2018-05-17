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За бортом За бортом
Киноафиша Фильмы За бортом Отзывы о фильме «За бортом»
Overboard За бортом 2018 / США
8.0 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «За бортом»

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Наша рецензия

Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей…

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Lina Maier 17 мая 2018, 19:43
Оценка
«За бортом» – ремейк довольно старенького фильма конца 80-х (и я его, конечно же, не смотрела). Ремейк ремейком, но рассказанная режиссером Роб Гринбергом история довольно актуальна и для наших дней.
Потому что задаётся очень важный вопрос: а возможна ли настоящая любовь между богатым человеком и самой что ни на есть простушкой, работающей в сервисе уборки? Отличие «За бортом» от множества похожих фильмов в том, что он не распадается сюжетно, здесь нет логических провисаний, это очень понятная история с моралью.
Кроме того, это очень душевная картина. Я по натуре не романтик, но сцена, когда Лео, главный герой, миллионер, потерявший и внезапно восстановивший память, прощается в какой-то момент с Кейт (той самой простушкой), меня здорово резанула.
Мне кажется, очень не хватает сегодня вот таких вот по-настоящему добрых, искренних фильмов. Вместо всех этих искусственных, фальшивых голливудских блокбастеров современному молодому поколению нужно больше вот таких, искренних по сути, историй.
17 мая 2018, 19:43 Ответить
Александр Шибанов 18 мая 2018, 01:43
Оценка
Практически зеркальная копия "первой части". Но есть моменты для "поплакать", для переживаний. Итог: хороший фильм. Можно посмотреть ...
18 мая 2018, 01:43 Ответить
ckomopoxxx 21 мая 2018, 23:57
Оценка
Очень хороший фильм. Давно таких душевных и смешных комедий не было. Всем советую. Подайдёт, как для похода с женой, так и с девушкой на свидании.
21 мая 2018, 23:57 Ответить
Алёна Малькова 25 мая 2018, 14:46
в ответ на сообщение Lina Maier от 17 мая 2018, 19:43
Обязательно посмотрите старый фильм "ЗА БОРТОМ", не пожалеете и потом спасибо скажете, а я с удовольствием схожу на новый, благодаря вашему комментарию)
25 мая 2018, 14:46 Ответить
Андрей 9 октября 2018, 00:21
Оценка
3 балла из 10ти!
за пару сентиментальных сцен и за актрису, которую помню только по "очень страшному кино" ;))
ни на секунду не задумаюсь и даже не вспомню о существовании этого фильма, а пересмотрю "за бортом" с Расселом!
9 октября 2018, 00:21 Ответить
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