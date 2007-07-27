Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Аливия Элин Линд
Alyvia Alyn Lind
Аливия Элин Линд
Аливия Элин Линд
Alyvia Alyn Lind
Дата рождения
27 июля 2007
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Популярные фильмы
6.4
Снова в седле
(2019)
0.0
Чаки
(2021)
0.0
Спайдервик: Хроники
(2024)
Фильмография Аливия Элин Линд
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2021
2019
2017
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Актриса
6
Непослушные
триллер, детектив
2025, США/Великобритания/Канада
Спайдервик: Хроники
фантастика
2024, США
Чаки
ужасы, триллер
2021, США
Рассвет апокалипсиса
драма, комедия, ужасы
2019, США
6.4
Снова в седле
Walk. Ride. Rodeo.
драма, биография
2019, США
Человек будущего
комедия, боевик, фантастика
2017, США
Новости о Аливия Элин Линд
Подростки разыскивают страницы из волшебной книги в трейлере сериала «Хроники Спайдервика»
Второе пришествие куклы-убийцы: вышел трейлер второго сезона «Чаки»
Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
