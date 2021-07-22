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Джош Сегарра
Джош Сегарра
Josh Segarra
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Джош Сегарра
Josh Segarra
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Дата рождения
3 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Лонгвуд, Флорида, США
Рост
180 см
Биография Джоша Сегарры
Родился 3 июня 1986 года. Лонгвуд, Флорида, США.
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Фильмография Джоша Сегарры
Dolly Parton's Christmas on the Square
мюзикл
2020, США
5.0
За бортом
мелодрама, комедия
2018, США
7.0
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Звезда «Стрелы» Джош Сегарра присоединился к актерскому составу сериала «Женщина-Халк»
Исполнитель сменил DC на Marvel.
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22 июля 2021 12:57
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