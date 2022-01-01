Интересная подборка фильмов о светловолосых девушках и не только.

Пять самых смешных комедий про блондинок

Блондинки – ключевые персонажи комедий и анекдотов. Правда, героини представленных кинолент вызывают улыбку не только из-за цвета шевелюры!

«Блондинка в законе», 2001

Забавная кинокартина о красавице и умнице Эль Вудс снята австралийским режиссером Робертом Лукетичем по одноименной книге писательницы Аманды Браун. В центре сюжета – очаровательная легкомысленная блондинка, носящая гордое звание «Мисс университета». Эль встречается с самым крутым парнем и без ума от счастья. Но происходит то, чего наивная девушка никак не могла предвидеть. Уорнер устраивает красивое свидание, на котором расстается с возлюбленной, а также сообщает о намерении поступить в Гарвард и отыскать там симпатичную невесту-интеллектуалку. Находчивая Эль переваривает неприятные новости, а затем отправляется вслед за любимым.

На что же способна крошка Вудс и к чему приведут ее старания?

«Девушка без комплексов», 2005

Это увлекательное детище комического тандема в лице режиссера Джадда Апатоу и комедиантки Эми Шумер, которая сама же и сыграла главную героиню фильма. Комедия повествует о целеустремленной, успешной и одинокой девушке, которой с раннего детства внушали идею о бессмысленности навязываемой обществом моногамии. В итоге Эми выросла, получила отличную должность, приобрела собственное жилье и в целом живет припеваючи. Только вот парней эта светловолосая бестия совершенно не воспринимает всерьез.

Однако ситуация меняется коренным образом, когда редакция модного мужского журнала поручает Эми написать статью о спортивном докторе Аароне Коннерсе.

«Очень плохая училка», 2011

Романтическая кинокомедия с очаровашкой Кэмерон Диас, а также Джейсоном Сигелом и Джастином Тимберлейком от американского кинорежиссера Джейка Кэздана получила смешанные отзывы со стороны критиков и зрительской аудитории. Тем не менее это действительно веселая история о хулиганской учительнице Элизабет Холси, которая терпеть не может свою профессию, учеников и собственных коллег. Некомпетентная преподавательница средней школы надеется удачно выскочить замуж, но неожиданно богатый кавалер от нее уходит.

Тогда Элизабет снова возвращается на профессиональную стезю, чтобы заработать крупную сумму и наконец-то приобрести грудные имплантаты.

«Четыре Рождества», 2008

Великолепная зимняя кинокомедия Сета Гордона посвящена самому волшебному празднику и вечным семейным ценностям. Софиты направлены на свободолюбивую парочку, которая предпочитает не обременять гармоничные отношения брачными узами. Тем более что родители Кейт и Брэда развелись и давно отыскали новых спутников жизни. Влюбленные не желают проводить рождественский уик-энд в компании многочисленной родни, поэтому собираются улететь в теплые края и заняться дайвингом. Но сильный туман рушит грандиозные планы на Рождество; более того, родственники тоже узнают об отмененном авиарейсе.

Теперь Брэду и его обаятельной подружке не удастся избежать целых четырех рождественских застолий!

«Значит, война», 2012

Захватывающий боевик режиссера Макджи вышел на большие экраны аккурат ко Дню всех влюбленных, 14 февраля 2012 года. В центре сюжета оказываются двое закадычных друзей и одновременно агентов ЦРУ, которые работают над серьезной международной операцией в Гонконге. Таку и Франклину не удается поймать опасного преступника, в итоге тот подается в бега и начинает разрабатывать план отмщения за смерть родного брата. Начальство принимает решение отстранить двух приятелей от ведения данного дела. Тогда мужской дуэт задумывается о личной жизни.