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Комедии про блондинок
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Комедии про блондинок

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7.0
мелодрама, комедия
2018, США
Девушка без комплексов
Девушка без комплексов
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5.0
комедия
2015, США
Блондинка в эфире
Блондинка в эфире
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7.0
комедия
2014, США
Другая женщина
Другая женщина
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7.0
комедия
2014, США
Домашнее видео
Домашнее видео
6.0
комедия, драма
2014, США
Оторвы
Оторвы
4.0
комедия, приключения
2013, США
Очень плохая училка
Очень плохая училка
7.0
комедия
2011, США
Значит, война
Значит, война
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8.0
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
Киллеры
Киллеры
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7.0
боевик, триллер, комедия
2010, США
Письма к Джульетте
Письма к Джульетте
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7.0
драма, мелодрама
2010, США
Как знать...
Как знать...
7.0
мелодрама, комедия, драма
2010, США
Блондинка в нокауте
Блондинка в нокауте
0.0
комедия
2010, Украина
Замерзшая из Майами
Замерзшая из Майами
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7.0
мелодрама, комедия
2009, США
Голая правда
Голая правда
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8.0
мелодрама, комедия
2009, США
Однажды в Вегасе
Однажды в Вегасе
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7.0
комедия
2008, США
Вики Кристина Барселона
Вики Кристина Барселона
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7.0
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
Мальчикам это нравится
Мальчикам это нравится
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6.0
комедия
2008, США
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Между небом и землей
Между небом и землей
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7.0
мелодрама, комедия
2005, США
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Интересная подборка фильмов о светловолосых девушках и не только.

Пять самых смешных комедий про блондинок

Блондинки – ключевые персонажи комедий и анекдотов. Правда, героини представленных кинолент вызывают улыбку не только из-за цвета шевелюры!

«Блондинка в законе», 2001

Забавная кинокартина о красавице и умнице Эль Вудс снята австралийским режиссером Робертом Лукетичем по одноименной книге писательницы Аманды Браун. В центре сюжета – очаровательная легкомысленная блондинка, носящая гордое звание «Мисс университета». Эль встречается с самым крутым парнем и без ума от счастья. Но происходит то, чего наивная девушка никак не могла предвидеть. Уорнер устраивает красивое свидание, на котором расстается с возлюбленной, а также сообщает о намерении поступить в Гарвард и отыскать там симпатичную невесту-интеллектуалку. Находчивая Эль переваривает неприятные новости, а затем отправляется вслед за любимым.

На что же способна крошка Вудс и к чему приведут ее старания?

«Девушка без комплексов», 2005

Это увлекательное детище комического тандема в лице режиссера Джадда Апатоу и комедиантки Эми Шумер, которая сама же и сыграла главную героиню фильма. Комедия повествует о целеустремленной, успешной и одинокой девушке, которой с раннего детства внушали идею о бессмысленности навязываемой обществом моногамии. В итоге Эми выросла, получила отличную должность, приобрела собственное жилье и в целом живет припеваючи. Только вот парней эта светловолосая бестия совершенно не воспринимает всерьез.

Однако ситуация меняется коренным образом, когда редакция модного мужского журнала поручает Эми написать статью о спортивном докторе Аароне Коннерсе.

«Очень плохая училка», 2011

Романтическая кинокомедия с очаровашкой Кэмерон Диас, а также Джейсоном Сигелом и Джастином Тимберлейком от американского кинорежиссера Джейка Кэздана получила смешанные отзывы со стороны критиков и зрительской аудитории. Тем не менее это действительно веселая история о хулиганской учительнице Элизабет Холси, которая терпеть не может свою профессию, учеников и собственных коллег. Некомпетентная преподавательница средней школы надеется удачно выскочить замуж, но неожиданно богатый кавалер от нее уходит.

Тогда Элизабет снова возвращается на профессиональную стезю, чтобы заработать крупную сумму и наконец-то приобрести грудные имплантаты.

«Четыре Рождества», 2008

Великолепная зимняя кинокомедия Сета Гордона посвящена самому волшебному празднику и вечным семейным ценностям. Софиты направлены на свободолюбивую парочку, которая предпочитает не обременять гармоничные отношения брачными узами. Тем более что родители Кейт и Брэда развелись и давно отыскали новых спутников жизни. Влюбленные не желают проводить рождественский уик-энд в компании многочисленной родни, поэтому собираются улететь в теплые края и заняться дайвингом. Но сильный туман рушит грандиозные планы на Рождество; более того, родственники тоже узнают об отмененном авиарейсе.

Теперь Брэду и его обаятельной подружке не удастся избежать целых четырех рождественских застолий!

«Значит, война», 2012

Захватывающий боевик режиссера Макджи вышел на большие экраны аккурат ко Дню всех влюбленных, 14 февраля 2012 года. В центре сюжета оказываются двое закадычных друзей и одновременно агентов ЦРУ, которые работают над серьезной международной операцией в Гонконге. Таку и Франклину не удается поймать опасного преступника, в итоге тот подается в бега и начинает разрабатывать план отмщения за смерть родного брата. Начальство принимает решение отстранить двух приятелей от ведения данного дела. Тогда мужской дуэт задумывается о личной жизни.

Волей судьбы оба парня знакомятся с одной и той же девушкой. Похоже, великолепная блондинка может стать причиной самой настоящей войны между бывшими товарищами.

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