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Zомбилэнд: контрольный выстрел Zомбилэнд: контрольный выстрел
Киноафиша Фильмы Zомбилэнд: контрольный выстрел Отзывы о фильме «Zомбилэнд: контрольный выстрел»
Zombieland 2: Double Tap Zомбилэнд: контрольный выстрел 2019 / США
7.3 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Zомбилэнд: контрольный выстрел»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 2009 году начинающий режиссёр Рубен Фляйшер создал одну из самых живых и ярких историй о зомби-апокалипсисе. Четыре совершенно разных по характеру героя однажды встретились и просто помогли друг другу выжить. Спустя десять лет звёздная команда возвращается. Старые знакомые уже долго живут вместе и даже облюбовали себе Белый Дом в качестве пристанища. Но потом начинаются неизбежные конфликты, в результате которых самая младшая героиня по прозвищу Литл-Рок исчезает с новым знакомым. Остальные,…

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Стас 26 октября 2019, 14:53
Оценка
Крутейший фильм❗Можно посмеяться, а ещё был намёк на продолжение...Кстати, если вы не смотрели первую часть, то на фильме вам делать нечего, так что посмотрите вначале первую часть❗
26 октября 2019, 14:53 Ответить
Trunoff87 26 октября 2019, 21:24
Оценка
Отличный фильм 10\10, юмор,экшн,актеры на высоте. Даже понравился больше 1-ой части. Ждём 3-ю часть 🙏 😋
26 октября 2019, 21:24 Ответить
trimasv-sanja 27 октября 2019, 12:06
Фильм полное ггггггг
27 октября 2019, 12:06 Ответить
alfiya7163 30 октября 2019, 19:17
Оценка
Фильм понравился, не ожидала того... И юмор, и переживание за героев фильма... Часть вторая не хуже первой, если даже первую не смотрели, то всё легко - понятно...РЕКОМЕНДУЮ однозначно!
30 октября 2019, 19:17 Ответить
Григорий Власов 1 ноября 2019, 14:47
Оценка
Поикольнле продолжение, но первая часть пока больше ноавится.
1 ноября 2019, 14:47 Ответить
Алёна Классен 1 ноября 2019, 17:50
Оценка
Фильм смотрится легко,классный,можно посмеяться,советую👌🏻
1 ноября 2019, 17:50 Ответить
kin2280 2 ноября 2019, 10:34
Оценка
Хотел 2 раза уйти. Пара удачных шуток и все. Первая часть лучше в разы
Очень посредственный
2 ноября 2019, 10:34 Ответить
Максим 5 ноября 2019, 12:18
Оценка
Есть места где можно хорошо посмеятся. Перед тем как идти посмотрите первую часть
5 ноября 2019, 12:18 Ответить
dima7574 10 ноября 2019, 07:50
Оценка
Фильм для просмотра только на телеэкране, не в кинотеатре, и 1 часть была чуть поинтереснее, в этой много болтовни!
10 ноября 2019, 07:50 Ответить
annamark2011 11 ноября 2019, 19:48
Оценка
Я не смотрела 1 часть. Но 2 часть все равно понравилась. Да, много болтовни было, но фильм лёгкий сам по себе. Разгрузил рабочую неделю мне.
11 ноября 2019, 19:48 Ответить
Андрей 6 января 2020, 20:15
Оценка
не понимаю, о чём фильм!? возможно, это черная комедия!
я, наверно, не понимаю черного юмора - Харельсон весь фильм говорил про яйца, ему в конце и залепили по ним ;)))
первый был оригинальный и интереснее, и хотя я думаю, что и второй снимать не надо было - будет и третий, а может уже сериал!
фильм, чтобы ни о чём не думать и расслабиться после работы - возможно?!
2 балла из 10ти!
6 января 2020, 20:15 Ответить
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