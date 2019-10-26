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В 2009 году начинающий режиссёр Рубен Фляйшер создал одну из самых живых и ярких историй о зомби-апокалипсисе. Четыре совершенно разных по характеру героя однажды встретились и просто помогли друг другу выжить. Спустя десять лет звёздная команда возвращается. Старые знакомые уже долго живут вместе и даже облюбовали себе Белый Дом в качестве пристанища. Но потом начинаются неизбежные конфликты, в результате которых самая младшая героиня по прозвищу Литл-Рок исчезает с новым знакомым. Остальные,…