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Зои Дойч

Zoey Deutch
Зои Дойч
Зои Дойч Zoey Deutch
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Дата рождения
10 ноября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Зои Дойч

Содержание:
Зои Дойч – Фильмы
  - Зои Дойч – «Двойник»
  - Зои Дойч – «Академия вампиров»
  - Зои Дойч – «Взрослые игры»
Зои Дойч – Личная жизнь

Зои Дойч родилась 10 ноября 1994 года в семье актрисы Леа Томпсон и кинорежиссера Говарда Дойча в Лос-Анжелесе. Ее бабушка Барбара Барри Томпсон была художницей и музыкантом, дед Мюррей Дойч – вокалистом, а дядя Роберт Уолден – известным актером. Дойч росла вместе со старшей сестрой Мэйделин, которая также увлекалась драматическим искусством и музыкой, а сама будущая актриса с детства занималась хореографией – балетом, джаз-модерном и хип-хопом.


Зои Дойч – Фильмы

Впервые актриса появилась на экране в 2010 году в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь на борту». Через год она получила роль в телешоу «Двойник» с Сарой Мишель Геллар, которое сделало ее узнаваемой телевизионной актрисой. Также она появилась в эпизодах сериалов «Морская полиция: Спецотдел» и «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого». В 2013 году Дойч получила главную роль в молодежной мелодраме «Академия вампиров: Сестры по крови», а также снялась в фэнтезийном фильме «Прекрасные создания». В 2016 году актриса появилась в комедии «Дедушка легкого поведения» с Робертом де Ниро, комедии о молодежи 1980-х «Каждому свое», криминальном триллере «Винсент и Рокси». На следующий год Дойч сыграла главную роль в драме Ри Руссо-Янга «Матрица времени» по роману Лорен Оливер «Прежде, чем я упаду» - о старшекласснице Саманте, которая погибает в аварии, но наутро снова просыпается и понимает, что она попала в петлю времени. Также Дойч появилась в главной роли в комедии Джона Гамбурга «Почему он?» о непонимании между родителями и детьми; и в драме Дэнни Стронга «За пропастью во ржи» о жизни Джерома Сэлинджера. В 2018 году на экраны вышел инди-фильм Макса Уинклера «Взрослые игры», в котором Дойч исполняет роль молодой оторвы, которая не боится никого и ничего.


Зои Дойч – «Двойник»

Молодежный сериал канала CBS, выпущенный в 2011 году. Бриджит (Сара Мишель Геллар) становится невольной свидетельницей убийства и скрывается от преступника – влиятельного мафиози. Ее находит ФБР и уговаривает дать показания, но девушка боится и сбегает к своей богатой сестре-близняшке Шиван. Во время прогулки на лодке Шиван кончает жизнь самоубийством, и Бриджит выдает себя за нее, чтобы скрыться от преследования. Постепенно ей открываются страшные тайны жизни Шиван: о браке, падчерице Джульет (Зои Дойч) и подруге Джемме. Вскоре кто-то покушается на ее жизнь, и Бриджит понимает, что с именем сестры она не в большей безопасности, чем со своим собственным.


Зои Дойч – «Академия вампиров»

Мелодрама Марка Уотерса 2014 года об учебном заведении, в котором вампиры обучаются искусству магии - оно находится в штате Монтана в США. Мир погряз в войнах разных вампирских племен: мороям противостоят стригои. Принцесса мороев Лисса (Люси Фрай) влюбляется в одноклассника, который не подходит ей по статусу, а ее подруга Роза (Зои Дойч) в своего наставника Дмитрия (Данила Козловский). Учительница по имени Соня (Клэр Фой), которую все считают ненормальной, предупреждает Лиссу, что ей лучше уйти из Академии, и подруги сбегают.


Зои Дойч – «Взрослые игры»

Драма с элементами комедии, роуд-муви и криминала 2017 года от режиссера Макса Уинклера. Дословно название фильма переводится на русский язык как «цветок». Юная Эрика (Зои Дойч) – смелая и дерзкая девушка, готовая на любые опасные проделки, чтобы почувствовать себя взрослой. Большую часть времени она проводит со своими подругами и в далеко не невинных забавах – вступает в связь с взрослыми мужчинами, а потом шантажирует их раскрытием информации о связи с несовершеннолетней. Деньги нужны ей, чтобы заплатить налог за отца, сидящего в тюрьме. Однажды отчим знакомит Эрику со своим сыном Люком (Адам Скотт) – застенчивым парнем, с которым на первый взгляд у нее нет ничего общего. Однако, именно он способен в корне изменить жизнь девушки.


Зои Дойч – Личная жизнь

С 2011 по 2016 год Дойч встречалась с канадским актером Эваном Джогиа, с которым познакомилась на съемках видео Opium на песню группы The New Division.

Интересные факты о Зои Дойч

Театральный дебют Дойч состоялся в 15-летнем возрасте на сцене молодежного театра в Лос-Анжелесе.

Фильм «Академия вампиров» снят по мотивам первой книги Райчел Мид из серии «Академия вампиров».

В 2017 году актриса снялась в клипе Эда Ширана Perfect.

Фильмография Зои Дойч
Наряд
Наряд
криминал, драма 2022, США
8.0
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.0
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.0
Подстава
Подстава
комедия, мелодрама 2018, США
6.0
За пропастью во ржи
За пропастью во ржи
биография 2017, США
7.0
Сестра в отрыве
Сестра в отрыве
комедия, драма, мелодрама 2017, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Взрослые игры
Взрослые игры
драма, комедия 2017, США
6.0
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