Содержание:

Зои Дойч – Фильмы

- Зои Дойч – «Двойник»

- Зои Дойч – «Академия вампиров»

- Зои Дойч – «Взрослые игры»

Зои Дойч – Личная жизнь

Зои Дойч родилась 10 ноября 1994 года в семье актрисы Леа Томпсон и кинорежиссера Говарда Дойча в Лос-Анжелесе. Ее бабушка Барбара Барри Томпсон была художницей и музыкантом, дед Мюррей Дойч – вокалистом, а дядя Роберт Уолден – известным актером. Дойч росла вместе со старшей сестрой Мэйделин, которая также увлекалась драматическим искусством и музыкой, а сама будущая актриса с детства занималась хореографией – балетом, джаз-модерном и хип-хопом.



Зои Дойч – Фильмы

Впервые актриса появилась на экране в 2010 году в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь на борту». Через год она получила роль в телешоу «Двойник» с Сарой Мишель Геллар, которое сделало ее узнаваемой телевизионной актрисой. Также она появилась в эпизодах сериалов «Морская полиция: Спецотдел» и «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого». В 2013 году Дойч получила главную роль в молодежной мелодраме «Академия вампиров: Сестры по крови», а также снялась в фэнтезийном фильме «Прекрасные создания». В 2016 году актриса появилась в комедии «Дедушка легкого поведения» с Робертом де Ниро, комедии о молодежи 1980-х «Каждому свое», криминальном триллере «Винсент и Рокси». На следующий год Дойч сыграла главную роль в драме Ри Руссо-Янга «Матрица времени» по роману Лорен Оливер «Прежде, чем я упаду» - о старшекласснице Саманте, которая погибает в аварии, но наутро снова просыпается и понимает, что она попала в петлю времени. Также Дойч появилась в главной роли в комедии Джона Гамбурга «Почему он?» о непонимании между родителями и детьми; и в драме Дэнни Стронга «За пропастью во ржи» о жизни Джерома Сэлинджера. В 2018 году на экраны вышел инди-фильм Макса Уинклера «Взрослые игры», в котором Дойч исполняет роль молодой оторвы, которая не боится никого и ничего.



Зои Дойч – «Двойник»

Молодежный сериал канала CBS, выпущенный в 2011 году. Бриджит (Сара Мишель Геллар) становится невольной свидетельницей убийства и скрывается от преступника – влиятельного мафиози. Ее находит ФБР и уговаривает дать показания, но девушка боится и сбегает к своей богатой сестре-близняшке Шиван. Во время прогулки на лодке Шиван кончает жизнь самоубийством, и Бриджит выдает себя за нее, чтобы скрыться от преследования. Постепенно ей открываются страшные тайны жизни Шиван: о браке, падчерице Джульет (Зои Дойч) и подруге Джемме. Вскоре кто-то покушается на ее жизнь, и Бриджит понимает, что с именем сестры она не в большей безопасности, чем со своим собственным.



Зои Дойч – «Академия вампиров»

Мелодрама Марка Уотерса 2014 года об учебном заведении, в котором вампиры обучаются искусству магии - оно находится в штате Монтана в США. Мир погряз в войнах разных вампирских племен: мороям противостоят стригои. Принцесса мороев Лисса (Люси Фрай) влюбляется в одноклассника, который не подходит ей по статусу, а ее подруга Роза (Зои Дойч) в своего наставника Дмитрия (Данила Козловский). Учительница по имени Соня (Клэр Фой), которую все считают ненормальной, предупреждает Лиссу, что ей лучше уйти из Академии, и подруги сбегают.



Зои Дойч – «Взрослые игры»

Драма с элементами комедии, роуд-муви и криминала 2017 года от режиссера Макса Уинклера. Дословно название фильма переводится на русский язык как «цветок». Юная Эрика (Зои Дойч) – смелая и дерзкая девушка, готовая на любые опасные проделки, чтобы почувствовать себя взрослой. Большую часть времени она проводит со своими подругами и в далеко не невинных забавах – вступает в связь с взрослыми мужчинами, а потом шантажирует их раскрытием информации о связи с несовершеннолетней. Деньги нужны ей, чтобы заплатить налог за отца, сидящего в тюрьме. Однажды отчим знакомит Эрику со своим сыном Люком (Адам Скотт) – застенчивым парнем, с которым на первый взгляд у нее нет ничего общего. Однако, именно он способен в корне изменить жизнь девушки.



Зои Дойч – Личная жизнь

С 2011 по 2016 год Дойч встречалась с канадским актером Эваном Джогиа, с которым познакомилась на съемках видео Opium на песню группы The New Division.