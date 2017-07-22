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Артем Цыпин
Артем Цыпин
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Артем Цыпин
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Дата рождения
14 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Биография Артема Цыпина
Родился 14 июля 1969 года. Усть-Каменегорск, СССР (Россия).
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Фильмография Артема Цыпина
Теснота
драма
2017, Россия
6.0
Белая белая ночь
драма
2014, Россия
6.0
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Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Новосибирске
27 июля, за неделю до российской премьеры, в кинотеатре «Победа» состоится показ драмы «Теснота», блеснувшей на Каннском кинофестивале, которую лично представит
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22 июля 2017 11:13
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Петербурге
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22 июля 2017 11:05
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