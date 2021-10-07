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Кантемир Балагов
Кантемир Балагов
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Кантемир Балагов
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Дата рождения
28 июля 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кантемира Балагова
Родился 28 июля 1991 года. Нальчик, СССР (Россия).
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Фильмография Кантемира Балагова
Дылда
драма
2019, Россия
5.0
Теснота
драма
2017, Россия
6.0
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