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Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
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Дарья Жовнер
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Дата рождения
20 сентября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Дарьи Жовнер
Родилась 20 сентября 1992 года. Санкт-Петербург, Россия.
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Фильмография Дарьи Жовнер
Мать моего сына
триллер
2022, Россия
0.0
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.0
Блондинка
комедия
2022, Россия
0.0
Выше неба
мелодрама, семейный, драма
2019, Россия
6.0
Теснота
драма
2017, Россия
6.0
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