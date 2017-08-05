Наша рецензия

Беда людей сплачивает – так говорят. Так принято думать, но это неправда. Очень часто беда растаскивает людей по углам, расставляет их по разные стороны баррикад или попросту отдаляет. И именно это случилось в семье Иланы. Когда её брат Давид с невестой оказались в заложниках, родня кинулась за поддержкой к общине (собрать выкуп самостоятельно у них бы не получилось). И община вроде бы поддержала: ведь евреи обязаны помогать друг другу, как же иначе. Однако жертвовать многим никто особо…