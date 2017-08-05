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Теснота Теснота
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Теснота 2017 / Россия
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Теснота»

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Беда людей сплачивает – так говорят. Так принято думать, но это неправда. Очень часто беда растаскивает людей по углам, расставляет их по разные стороны баррикад или попросту отдаляет. И именно это случилось в семье Иланы. Когда её брат Давид с невестой оказались в заложниках, родня кинулась за поддержкой к общине (собрать выкуп самостоятельно у них бы не получилось). И община вроде бы поддержала: ведь евреи обязаны помогать друг другу, как же иначе. Однако жертвовать многим никто особо…

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Андрей 5 августа 2017, 20:55
Оценка
Редкостное затянутое барахло. Ни о чем, но темно и смотреть противно.
5 августа 2017, 20:55 Ответить
Катерина Радюк 16 ноября 2017, 22:37
Война вне и внутри

Лента молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова выстрелила в Каннах-2017, где взяла приз ФИПРЕССИ, и продолжает собирать награды на других кинофестивалях. Ученик Александра Сокурова стал открытием в новом российском кинематографе, заявив о себе дебютным полнометражным фильмом.

В основу сюжета «Тесноты» легла реальная история, произошедшая в Нальчике в 90-ые годы. Об этом Балагов рассказывает в самом начале фильма, представляясь зрителю – ведь он местный, из Нальчика. Затем режиссер исчезает и вновь появляется лишь в конце повествования. Такой прием внушает доверие и настраивает на особый лад слушателя.

Илана (Дарья Жовнер) – молодая девушка из ничем не выдающейся еврейской семьи. Вместе с отцом она работает в автомастерской, с удовольствием ковыряется в автомобилях и предпочитает девчачьим нарядам рабочий комбинезон. Ее младший брат Давид (Вениамин Кац) собирается жениться. После праздничного ужина молодой человек проводит невесту домой, но пару похищают и требуют выкуп. Семье придется постараться, чтобы найти деньги…

«Теснота» – многослойный фильм, в котором каждому откликнется его беда. Вечный вопрос непонимания отцов и детей, пожалуй, наиболее ярко выражен в фильме. Мать семейства Адина (Ольга Драгунова), кажется, любит лишь Давида – и то, лишь до момента, пока сын в открытую не заявляет: я сам буду решать, что делать со своей жизнью. Тогда мать вспоминает про старшую, бунтарку Илу – и всю свою заботу пытается отдать ей. Но диктаторская «любовь» матери душит, связывает по рукам и ногам. Отец же выступает медиатором между женой и детьми, но с его мнением никто не считается.

Вторая важная проблема, нашедшая отображение в картине – межнациональные конфликты и взаимоотношения. Илане смешно ассоциировать себя с еврейской общиной, многие члены которой отвернулись от семьи, попавшей в трудную ситуацию. Девушка встречается с кабардинцем, но эта связь изначально обречена на разрыв. Мать коротко резюмирует: «Он не твоего племени», отчего девушка лишь смеется. К слову, парень Иланы скрывает от своих друзей, что встречается с еврейкой. Иначе конфликта не избежать. Ближе к концу фильма зритель понимает, что семья Илы всю жизнь вынуждена скитаться, вечным чужестранцам нигде нет приюта и покоя, Один из самых неприятных эпизодов фильма: обдолбанные и пьяные кабардинцы – приятели парня Иланы – вместе с девушкой смотрят запись видеокассеты, на которой чеченцы издеваются и убивают российских парней. Вслед за этим эпизодом идет не менее страшный: чеченец поет песню о том, как захватит священный город Иерусалим. В этот момент понимаешь, что война и бесчинства не прекратятся, пока не исчезнет иллюзорное разделение на «своих» и чужих».

Разбирать «Тесноту» можно и дальше, но смаковать все тонкости в рецензии нет смысла – что же тогда останется зрителю? Кроме нетривиального сюжета, картина радует визуальными решениями. Оператор Артем Емельянов постарался, чтобы зрителя не покидало ощущение тесноты в кадре: фильм снят в немом формате (4:3), что позволило практически лишить кадр воздуха. Удушье чувствуется и по маленьким помещениям, где все забито вещами, и характерным сценам, когда мать, плотно обнимая детей, словно душит их, затыкает им рот. Цвет и свет, используемые в отдельных сценах, доходчиво поясняют происходящее на экране. Когда Илана решается на крайнюю меру и идет к своему любимому – подсобка запоняется красными тонами. В финальных сценах, когда семья уже покинула город, в машине появляются желтые тона. Сам Нальчик показан характерно серым, безликим городом. И хотя в конце картины мелькают прекрасные горные виды, мы ими не наслаждаемся – ведь бег по кругу продолжается. Музыкальное оформление в картине довольно органичное: поп-хиты российской эстрады.

Многослойность картины, фиксирование «болячек» общества, цепляющая игра Дарьи Жовнер, отличные операторские решения – вот рецепт успеха Кантемира Балагова. Обязательно к просмотру.

​​​​​​​ 8 из 10.
16 ноября 2017, 22:37 Ответить
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