Софичка, 2016

Фильм «Софичка» стал второй работой Киры Коваленко в кино. До этого она сняла драму «Они ушли от меня» в 2014 году. В главной роли снялась начинающая актриса Лана Басария. Также в ролях можно увидеть Циалу Инапшбу и Сергея Томашевского, для которых роли в «Софичке» также стали дебютом.

В родную Абхазию возвращается Софичка. Она 20 лет провела в сталинской ссылке, и теперь женщине вспоминает свою молодость – счастливую юность, любовь и мужа, которого она потеряла.