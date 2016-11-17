Софичка, 2016

Фильм «Софичка» стал второй работой Киры Коваленко в кино. До этого она сняла драму «Они ушли от меня» в 2014 году. В главной роли снялась начинающая актриса Лана Басария. Также в ролях можно увидеть Циалу Инапшбу и Сергея Томашевского, для которых роли в «Софичке» также стали дебютом.
В родную Абхазию возвращается Софичка. Она 20 лет провела в сталинской ссылке, и теперь женщине вспоминает свою молодость – счастливую юность, любовь и мужа, которого она потеряла.
- Фильм снят по мотивам повести Фазиля Искандера
- «Софичка» была впервые представлена зрителю на кинофестивале "Темные Ночи" в Таллине
- «Софичка» – это первый полнометражный фильм, созданный совместными усилиями Некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» и киностудии «Ленфильм»
- Кира Коваленко – выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике
- Фитльм получил: Спецприз «За сохранение культурных традиций» на «Духе огня» в Ханты-Мансийске, приз за лучшую режиссуру на «Горький fest», призы за лучшую режиссуру и лучшую актрису (Лана Басария) на фестивале в Дублине.
После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь. Глобальные исторические события – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в полную картину жизни героев.