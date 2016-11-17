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Софичка Софичка
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Софичка, 2016

2016 / Россия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Софичка» стал второй работой Киры Коваленко в кино. До этого она сняла драму «Они ушли от меня» в 2014 году. В главной роли снялась начинающая актриса Лана Басария. Также в ролях можно увидеть Циалу Инапшбу и Сергея Томашевского, для которых роли в «Софичке» также стали дебютом.

В родную Абхазию возвращается Софичка. Она 20 лет провела в сталинской ссылке, и теперь женщине вспоминает свою молодость – счастливую юность, любовь и мужа, которого она потеряла.

- Фильм снят по мотивам повести Фазиля Искандера

- «Софичка» была впервые представлена зрителю на кинофестивале "Темные Ночи" в Таллине

- «Софичка» – это первый полнометражный фильм, созданный совместными усилиями Некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» и киностудии «Ленфильм»

- Кира Коваленко – выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике

- Фитльм получил: Спецприз «За сохранение культурных традиций» на «Духе огня» в Ханты-Мансийске, приз за лучшую режиссуру на «Горький fest», призы за лучшую режиссуру и лучшую актрису (Лана Басария) на фестивале в Дублине.

После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь. Глобальные исторические события – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в полную картину жизни героев.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 17 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Каро
Режиссер
Кира Коваленко
Кира Коваленко
В ролях
Лана Басария
Лана Басария
Циала Инапшба
Сергей Томашевский
Саид Камкия
Рауль Коув
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Софичка 1 постер
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Вместе с «Теснотой» Кантемира Балагова фестивальные экраны зажигает еще один дебют от мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарии – «Софичка» Киры Коваленко. Неожиданно зрелая и вдумчивая работа, вдохновленная повестью Фазиля Искандера, смакует будни безымянной абхазской деревни, затерявшейся в середине прошлого века. Настойчиво избегая темы войны и политики, заложниками которых стали герои фильма, режиссер предлагает женскую драму, полную ностальгии, молчаливой…
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