14 июня 1941 года. За одну ночь депортации десятки тысяч невинных людей Эстонии, Латвии и Литвы вынуждены покинуть родной дом. Мужчин без суда и следствия отправляют в лагерь, а женщин и детей ждут неосвоенные бескрайние просторы Сибири. Среди них была и Эрна, счастливая супруга и мать маленькой дочери. Теперь для нее время исчисляется в ином измерении. Приходится жить в нечеловеческих условиях, терпеть голод и унижение, но душа находит свободу в письмах, которые Эрна пишет любимому мужу в лагерь.
Risttuules, In the Crosswind, Där vindarna möts, Crosswind - Hvor vindene mødes, Crosswind - La croisée des vents, Der vindane møtes, Keresztszélben, Na skrzyżowaniu wiatrów, Na Ventania, Ristituulessa, Rüzgarların Arasında, Veju kryzkeleje, Πλευρικοί άνεμοι, Боковой ветер, 横风之中
Рейтинг фильма
7.6
Оцените15 голосов
7.5IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате