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Постер фильма Боковой ветер
7.6
Киноафиша Фильмы Боковой ветер
7.6

Боковой ветер

, 2014
Risttuules
Эстония / исторический, драма / 18+
Постер фильма Боковой ветер
7.6

О фильме

14 июня 1941 года. За одну ночь депортации десятки тысяч невинных людей Эстонии, Латвии и Литвы вынуждены покинуть родной дом. Мужчин без суда и следствия отправляют в лагерь, а женщин и детей ждут неосвоенные бескрайние просторы Сибири. Среди них была и Эрна, счастливая супруга и мать маленькой дочери. Теперь для нее время исчисляется в ином измерении. Приходится жить в нечеловеческих условиях, терпеть голод и унижение, но душа находит свободу в письмах, которые Эрна пишет любимому мужу в лагерь.

В ролях

Эинар Хиллеп
Chairman of the Kolhkoz (Collective)
Ингрид Исотамм
Hermiine
Лаура Петерсон
Erna Tamm
Мирт Пригель
Eliide
Тармо Сонг
Heldur
Режиссер Мартти Хелд
Сценарист Мартти Хелд, Liis Nimik
Композитор Пярт Уусберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 28 марта 2014
Дата выхода
16 июня 2016 Бразилия
4 мая 2017 Нидерланды
11 марта 2015 Франция
28 марта 2014 Эстония
Бюджет €650 000
Сборы в мире $20 705
Производство Allfilm, Baltic Pine Films
Другие названия
Risttuules, In the Crosswind, Där vindarna möts, Crosswind - Hvor vindene mødes, Crosswind - La croisée des vents, Der vindane møtes, Keresztszélben, Na skrzyżowaniu wiatrów, Na Ventania, Ristituulessa, Rüzgarların Arasında, Veju kryzkeleje, Πλευρικοί άνεμοι, Боковой ветер, 横风之中

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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