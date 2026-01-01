Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Назир Жуков
Назир Жуков Nazir Zhukov
Киноафиша Персоны Назир Жуков

Назир Жуков

Nazir Zhukov

Дата рождения
15 июля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Назира Жукова

Родился 15 июля 1993 года. 

Популярные фильмы

Яша и Леонид Брежнев 7.4
Яша и Леонид Брежнев (2024)
День рождения Сидни Люмета 7.4
День рождения Сидни Люмета (2025)
Горячая точка 6.9
Горячая точка (2020)

Фильмография Назира Жукова

День рождения Сидни Люмета 7.4
День рождения Сидни Люмета
драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Яша и Леонид Брежнев 7.4
Яша и Леонид Брежнев Yashan yev Leonid Brezhnevy
комедия, драма 2024, Армения / Россия
Горячая точка 6.9
Горячая точка
драма, криминал, детектив 2020, Россия
Теснота 6.8
Теснота Tesnota
драма 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Назире Жукове
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Новосибирске
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Новосибирске
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Петербурге
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Петербурге
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше