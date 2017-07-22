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Назир Жуков
Назир Жуков
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Назир Жуков
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Дата рождения
15 июля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Назира Жукова
Родился 15 июля 1993 года.
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Фильмография Назира Жукова
Теснота
драма
2017, Россия
6.0
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Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Новосибирске
27 июля, за неделю до российской премьеры, в кинотеатре «Победа» состоится показ драмы «Теснота», блеснувшей на Каннском кинофестивале, которую лично представит
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22 июля 2017 11:13
Режиссер «Тесноты» Кантемир Балагов представит фильм в Петербурге
25 июля киноцентр «Родина» станет местом премьерного показа драмы «Теснота», блеснувшей на Каннском кинофестивале, которую лично представит режиссер Кантемир Балагов. Начало в
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22 июля 2017 11:05
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