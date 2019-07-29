Феминистская ревизия классики добралась и до Вильяма нашего Шекспира. В фильме австралийской постановщицы Клэр Маккарти «Офелия» принц Гамлет низвержен с сюжетного трона и переведен на роль второстепенного персонажа. На первый план выдвинута дама его сердца, которой в новом прочтении пьесы уготована совсем другая судьба. Офелия (Дэйзи Ридли, Рей из последних «Звездных войн») росла смелой и любознательной девочкой. В детстве она не смогла попасть в школу вместе со…
Быть или не быть? В настоящее время в современном кинематогрофе появилась мода на феминисткие фильмы. Эта волна дошла и до классики мировой литературы. На этот раз это новая версия шекспировского «Гамлета», где история рассказывается глазами Офелии — возлюбленной принца. Фильм, снятый режиссером Клэр МакКарти, берет за основу сюжет «Гамлета» и меняет там все местами.
Главная героиня теперь Офелия, а все остальные лишь второстепенные персонажи. Те, кто читал Уильями Шекспира и знаком с историей принца Датского, сразу поймут, что это уже немного другая история. Здесь Офелия (которую играет Дэйзи Ридли) является источником умных мыслей и поступков. Нам показывают ее детство, ее попадание в замок. Нас особо не погружают в историю знакомства Гамлета и Офелии, но показывают развитие их отношений. Героиня не подходит герою по статусу, что, разумеется, создает немало проблем. Впридачу она выясняет обстоятельства смерти отца Гамлета (кстати, духа отца Гамлета здесь нет, хотя нужен ли он при таком раскладе... ), чем делится со своим возлюбленным, который решает мстить за смерть отца.
Но и здесь от прежнего «Гамлета» мало что осталось. Даже нет знаменитого «Быть или не быть...». Вообщем-то те, кто не читал оригинал, может даже и не обратят на это внимание. Полностью текст Шекспира создатели все же не проходят стороной. Здесь есть, например, наставление Полония сыну, или упоминание известного всем Йорика.
Данная лента позиционирует себя скорее как отдельная история, в которой финал отличается довольно весомо.
Что касается декораций, костюмов — тут все прекрасно. Пейзажи завораживают, атмосфера передает дух тех эпох.
К актерской игре претензий особо нет. Состав собрался хороший. Дэйзи Ридли (которая уже успела сняться в новых «Звездных Войнах»), Наоми Уоттс в роли Гертруды (и не только Гертруды, но и в роли ее сестры Мехтильды, к слову которой вообще не было в пьесе, но персонаж получился очень даже хорошим), Клайв Уэйн (Клавдий). Роль Гамлета исполнил Джордж Маккей, который, конечно, не создает впечатление принца целого Королевства, но играет хорошо и создает какой-то свой образ принца Датского.
Хотелось бы отметить музыку. Музыка потрясающая.
Финальная сцена тоже очень понравилась. Любителям Средневековья здесь точно есть на что посмотреть.
Конечно каждый сам для себя решит — нравится ему такая интерпретация или нет. Поклонникам оригинала, возможно, и не понравится. Тех, кто с историей знаком поверхностно — фильм очень даже привлечет. Никто тут не посягает на классику и не пытается переплюнуть Шекспира (в сценарии картины вообще лежит книга Лизы Кляйн «Мое имя Офелия»). Фильм — это скорее история Офелии в предлагаемых обстоятельствах. Другая история.
9/10
Картина, конечно, не собиралась соперничать с шекспировским оригиналом, но видеть упрощенную и клишированную версию классики я также не ожидала. Зная основные направления прочтения «Гамлета» в литературном сообществе ХХ и ХXI годов, которые фокусируются на психоанализе и гипермаскулинности (в пример можно привести известные работы Лакана), свежая экранизация от лица Офелии открывала для создателей возможность изучить, как мог бы работать концерт женственности (womanhood) и как женский взгляд меняет непосредственно эмоциональную подачу истории, переворачивая подачу первоисточника.
Однако единственное, что «Офелия» делает, — «отзеркаливает» гипермаскулинность. Фильм остаётся картиной про мужчин, но теперь он показывает, что женщинам трудно и тяжело находиться в такой картине. В этом «Офелия» и теряет новизну: вместо того, чтобы изучить womanhood и связь между женщинами того времени, он всё ещё фокусируется на связи мужчины и женщины. Несмотря на то что подобный аспект в стиле песни 60-х годов It’s A Man‘s, Man‘s, Man‘s World, конечно, тоже важен, он продолжает запирать женских персонажей в рамки прочтения через мужчин, делая их ненамного шире и интереснее. Этот ход давно опробовала на себе даже студия Дисней — так новизна «Офелии» меркнет. Типичным для нарратива мультфильмов также становится то, что Офелия отвергает всё женское и становится аутсайдером, — фильм не даёт героине находиться в мире женщин и считает это феминистским прочтением. С подобным лучше справился, например, фильм «Две Королевы», хотя и к нему у меня множество вопросов.
Главным разочарованием стал, конечно, нераскрытый потенциал отношений Офелии и королевы: герои картины продолжали сетовать за фаворитизм по отношению к «нетакой» фрейлине, однако на экран это так и не попало. Королева могла быть хорошей материнской фигурой для Офелии (особенно учитывая, что матери у неё нет), но вместо этого героиня попросту имеет честь носить склянки к колдунье.
Когда появляется колдунья, появляется и новая надежда на женскую связь: Офелия упоминает, что хотела бы изучить науку. Это никуда не уходит, и героини лишь разговаривают о предательствах мужчин. Насколько бы новым персонажем для истории колдунья ни была, она не привносит в картину ничего, кроме нереализованного потенциала.
Если уж фильм про женщин не смог создать интересных и сложных женщин, про мужчин и не надо говорить: они лишены даже шекспировских черт и становятся тенями из клише сериалов про средневековье. И, к сожалению, будучи такими односторонними, занимают очень много экранного времени.
Если нарратив и кажется скудным, то, безусловно, фильм выигрывает в визуальном плане. Цветовая палетка — особенно символизм красного, золотого и зеленого цветов — очень правильно вписаны в фильм, и многие сцены напоминают ожившие картины Вортерхауса и Милли.
Хотя «Офелии» иногда не хватает «простора», все локации красочны и продуманы до деталей — их порой любопытно рассматривать, чем слушать скудные диалоги.
Завершу своё мнение, вернувшись к началу, как это делает закадровый голос в фильме: картине не стоило пытаться продвигать себя как «не виданную ранее историю». Мы это видели, только вот даже не у Шекспира, а в проходных фильмах нулевых. Это обидно, потому что сложное «женское» прочтение «Гамлета» правда могло бы стать исключительным и подчеркнуть отличия маскулинности и женственности.
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«Офелия» открывается и закрывается закадровым монологом главной героини, повествующим нам о новизне прочтения известной истории. Однако кольцевая композиция наррации напрасно подчёркивает уникальность — иронично, что фильм делает всё с точностью наоборот. Картина, конечно, не собиралась соперничать с шекспировским оригиналом, но видеть упрощенную и клишированную версию классики я также не ожидала. Зная основные направления прочтения «Гамлета» в литературном сообществе ХХ и ХXI годов, которые фокусируются на психоанализе и гипермаскулинности (в пример можно привести известные работы Лакана), свежая экранизация от лица Офелии открывала для создателей возможность изучить, как мог бы работать концерт женственности (womanhood) и как женский взгляд меняет непосредственно эмоциональную подачу истории, переворачивая подачу первоисточника. Однако единственное, что «Офелия» делает, — «отзеркаливает» гипермаскулинность. Фильм остаётся картиной про мужчин, но теперь он показывает, что женщинам трудно и тяжело находиться в такой картине. В этом «Офелия» и теряет новизну: вместо того, чтобы изучить womanhood и связь между женщинами того времени, он всё ещё фокусируется на связи мужчины и женщины. Несмотря на то что подобный аспект в стиле песни 60-х годов It’s A Man‘s, Man‘s, Man‘s World также важен, он продолжает запирать женских персонажей в рамки прочтения через мужчин, делая их ненамного шире и интереснее. Этот ход давно опробовала на себе даже студия Дисней — так называемая новизна картины меркнет. Типичным для нарратив мультфильмов также становится то, что Офелия отвергает всё женское и становится аутсайдером, — фильм не даёт героине находиться в мире женщин и считает это феминистским прочтением. С подобным лучше справился, например, фильм «Две Королевы», хотя и к нему у меня множество вопросов. Главным разочарованием стал, конечно, нераскрытый потенциал отношений Офелии и королевы: герои картины продолжали сетовать за фаворитизм по отношению к «нетакой» фрейлине, однако на экран это так и не попало. Королева могла быть хорошей материнской фигурой для Офелии (особенно учитывая, что матери у неё нет), но вместо этого героиня попросту имеет честь носить склянки к колдунье. Когда появляется колдунья, появляется и новая надежда на женскую связь: Офелия упоминает, что хотела бы изучить науку. Это никуда не уходит, и героини лишь разговаривают о предательствах мужчин. Насколько бы новым персонажем для истории колдунья ни была, она не привносит в картину ничего, кроме нереализованного потенциала. Если уж фильм про женщин не смог создать интересных и сложных женщин, про мужчин и не надо говорить: они лишены даже шекспировских черт и становятся тенями из клише сериалов про средневековье. И, к сожалению, будучи такими односторонними, занимают очень много экранного времени. Если нарратив и кажется скудным, то, безусловно, фильм выигрывает в визуальном плане. Цветовая палетка — особенно символизм красного, золотого и зеленого цветов — очень правильно вписана в фильм, и многие сцены напоминают ожившие картины Вортерхауса и Милли. Хотя «Офелии» иногда не хватает «простора», все локации красочны и продуманы до деталей — их порой любопытно рассматривать, чем слушать скудные диалоги. Ради этого, конечно, фильму стоит дать шанс. Завершу своё мнение, вернувшись к началу, как это делает закадровый голос в фильме: картине не стоило пытаться продвигать себя как «не виданную ранее историю». Мы это видели, только вот даже не у Шекспира, а в проходных фильмах нулевых. Это обидно, потому что сложное «женское» прочтение «Гамлета» правда могло бы стать исключительным и подчеркнуть отличия маскулинности и женственности. 6/10
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