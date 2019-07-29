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Феминистская ревизия классики добралась и до Вильяма нашего Шекспира. В фильме австралийской постановщицы Клэр Маккарти «Офелия» принц Гамлет низвержен с сюжетного трона и переведен на роль второстепенного персонажа. На первый план выдвинута дама его сердца, которой в новом прочтении пьесы уготована совсем другая судьба. Офелия (Дэйзи Ридли, Рей из последних «Звездных войн») росла смелой и любознательной девочкой. В детстве она не смогла попасть в школу вместе со…