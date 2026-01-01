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Фильмография
Натаниель Паркер
Nathaniel Parker
Киноафиша
Персоны
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Nathaniel Parker
Дата рождения
18 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Натаниеля Паркера
Родился 18 мая 1962 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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драма, мелодрама
2018, США
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TheatreHD: Идеальный муж
An Ideal Husband
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2018, Великобритания
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