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Девон Террелл
Девон Террелл
Devon Terrell
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Девон Террелл
Devon Terrell
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Дата рождения
23 октября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Девона Террелла
Родился 23 октября 1992 года. Лонг-Бич, Калифорния, США.
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Фильмография Девона Террелла
Офелия
драма, мелодрама
2018, США
6.0
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Звезда сериала «Проклятая» Девон Террелл рассказал о роли «цветного» короля Артура
«Если вы можете поверить в волшебные мечи, то я не совсем понимаю, почему вам так сложно принять, что темнокожий парень играет Артура».
Написать
21 июля 2020 12:56
«Пафосно, но увлекательно»: первые отзывы критиков на сериал «Проклятая» от Netflix
Рецензенты сдержанно приняли толерантное переосмысление легенды о короле Артуре.
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20 июля 2020 11:33
Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»
Шоу будет основано на графическом романе, посвященном Владычице озера.
Написать
8 мая 2020 10:54
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