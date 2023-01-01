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Офелия
Офелия, 2018: актеры и роли
Ophelia
Офелия
2018 / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Офелия, 2018: актеры и роли
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Режиссер
Клер МакКарти
Claire McCarthy
В ролях
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Джордж МакКэй
George MacKay
Клайв Оуэн
Clive Owen
Том Фелтон
Tom Felton
Дэйзи Хэд
Daisy Head
Девон Террелл
Devon Terrell
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