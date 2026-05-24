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В фильме "Лагман" рассказывается о семье, которая пытается воспользоваться доверием и добротой людей через социальные сети. В погоне за лучшей жизнью и быстрым обогащением отец и сын инсценируют различные ложные истории и начинают собирать пожертвования. Выдавая себя за жертв и инвалидов, они играют на человеческом сострадании. Однако поступающие деньги тратятся не на помощь, а на личные интересы и роскошную жизнь. Но жизнь, построенная на лжи, длится недолго — в конце концов правда раскрывается, и им приходится отвечать перед законом
|24 мая 2026
|Узбекистан
|12+