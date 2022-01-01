|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Круг жизни (из оригинального саундтрека "Король Лев")
|Дарья Антонюк / Elton John
|4:02
|2
|Life's Not Fair
|Hans Zimmer
|1:44
|3
|Rafiki's Fireflies
|Hans Zimmer
|1:53
|4
|О, скорей бы мне стать королем (из оригинального саундтрека "Король Лев")
|Давид Хиникадзе, Алиса Хилько, Илья Бледный / Elton John
|3:23
|5
|Elephant Graveyard
|Hans Zimmer
|6:38
|6
|Будем ждать (2019) [из оригинального саундтрека "Король Лев"]
|Илья Исаев / Elton John
|2:04
|7
|Stampede
|Hans Zimmer
|7:47
|8
|Scar Takes the Throne
|Hans Zimmer
|2:51
|9
|Акуна Матата (из оригинального саундтрека "Король Лев")
|Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Давид Хиникадзе, Станислав Беляев / Elton John
|4:12
|10
|Simba Is Alive!
|Hans Zimmer
|3:38
|11
|Лев сегодня спит (из оригинального саундтрека "Король Лев")
|Михаил Хрусталев, Сет Роген / Hugo E Peretti
|1:25
|12
|Сердце ты любви открой (из оригинального саундтрека "Король Лев")
|Станислав Беляев, Екатерина Ковская, Михаил Хрусталев, Иван Моховиков / Elton John
|3:03
|13
|Reflections of Mufasa
|Hans Zimmer
|5:09
|14
|Spirit
|Beyoncé / Timothy Mckenzie
|4:33
|15
|Battle for Pride Rock
|Hans Zimmer
|11:01
|16
|Remember
|Hans Zimmer / Elton John
|3:10
|17
|Never Too Late
|Elton John
|4:09
|18
|He Lives in You
|Lebo M / Jay Rifkin
|5:06
|19
|Mbube
|Lebo M / Solomon Linda
|1:56