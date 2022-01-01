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Король Лев Король Лев
Киноафиша Фильмы Король Лев Музыка из фильма «Король Лев» (2019)
The Lion King Король Лев 2019 / США
8.5 Оцените
352 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыка из фильма «Король Лев» (2019)

Вся информация о фильме
Король Лев (Оригинальный саундтрек к фильму)
Король Лев (Оригинальный саундтрек к фильму) 19 композиций. Дарья Антонюк, Hans Zimmer, Давид Хиникадзе, Алиса Хилько, Илья Бледный, Илья Исаев, Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Давид Хиникадзе, Станислав Беляев, Михаил Хрусталев, Сет Роген, Станислав Беляев, Екатерина Ковская, Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack / Japanese Version)
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack / Japanese Version) 20 композиций. 菅井美和, Lebo M, Hans Zimmer, Toshiki Kumagai, Seiran Kobayashi, Yasuhiko Nemoto, 江口洋介, Asei (Miki), Jiro Sato, Toshiki Kumagai, Kento Kaku, Asei (Miki), Jiro Sato, Yoko Kadoyama, Kento Kaku, Asei (Miki), Jiro Sato, Beyoncé, Elton John, Lebo M, RIRI
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The Lion King (Telugu Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Telugu Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Shakthisree Gopalan, Lebo M, Hans Zimmer, Rahul Vellal, Hari Priya, Ramu, Mano, Revanth, Saicharan, Gowtham Baradwaj, Rahul Vellal, Saicharan, Сет Роген, Gowtham Baradwaj, Nincy Vincent, Revanth, Saicharan, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Lindiwe Mkhize, Lebo M, Hans Zimmer, Джи МакКрэри, Shahadi Wright Joseph, John Oliver, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Сет Роген, Джи МакКрэри, Дональд Гловер, Billy Eichner, Сет Роген, Beyoncé, Дональд Гловер, Billy Eichner, Сет Роген, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Korean Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Korean Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Seung-Eun Do, Lebo M, Hans Zimmer, Ji-Sung Kim, Na Kyung Lee, 홍진욱, Jun-seok Song, Hoon We, Kyung-Kyun Eun, Ji-Sung Kim, 라준, Hoon We, Kyung-Kyun Eun, 라준, 박송이, Hoon We, Kyung-Kyun Eun, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Hindi Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Hindi Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Sunayana Sarkar, Lebo M, Hans Zimmer, Sneha Shankar, Jaeda Hodywalla, Asrani, Ashish Vidyarthi, Armaan Malik, Shreyas Talpade, Sanjoy Chowdhury, Sneha Shankar, Rishikesh Kamerkar, Сет Роген, Sunidhi Chauhan, Armaan Malik, Shreyas Talpade, Sanjoy Chowdhury, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Thai Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Thai Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Wipaporn Sakunthianthong, Lebo M, Hans Zimmer, Pattarakorn Lantomrattana, Punchaya Rattanatangtrakul, กริน อักษรดี, Akapon Subpaya-archin, โอม เปล่งขำ, Rattanachai Lueangwongngam, Pattarakorn Lantomrattana, Azaran Ma, โอม เปล่งขำ, Rattanachai Lueangwongngam, Wichayanee Pearklin, Azaran Ma, โอม เปล่งขำ, Rattanachai Lueangwongngam, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Mandarin Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Mandarin Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Shuang Ding, Lebo M, Hans Zimmer, Ziyi He, Shu-Yuan Pan, Qiming Zhang, Liefu Zhang, Songhao Zhu, 盛丰, Ziyi He, Kaijie Yang, Songhao Zhu, Сет Роген, Moyi Lu, Kaijie Yang, Songhao Zhu, 盛丰, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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The Lion King (Tamil Original Motion Picture Soundtrack)
The Lion King (Tamil Original Motion Picture Soundtrack) 19 композиций. Shakthisree Gopalan, Lebo M, Hans Zimmer, R.S.Rakthaksh, Hari Priya, Ramu, Mano, Siddharth, Ananthu, Mukesh, R.S.Rakthaksh, Mukesh, Сет Роген, Siddharth, Sunitha Sarathy, Ananthu, Mukesh, Beyoncé, Elton John, Lebo M
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Круг жизни (из оригинального саундтрека "Король Лев") Дарья Антонюк / Elton John 4:02
2 Life's Not Fair Hans Zimmer 1:44
3 Rafiki's Fireflies Hans Zimmer 1:53
4 О, скорей бы мне стать королем (из оригинального саундтрека "Король Лев") Давид Хиникадзе, Алиса Хилько, Илья Бледный / Elton John 3:23
5 Elephant Graveyard Hans Zimmer 6:38
6 Будем ждать (2019) [из оригинального саундтрека "Король Лев"] Илья Исаев / Elton John 2:04
7 Stampede Hans Zimmer 7:47
8 Scar Takes the Throne Hans Zimmer 2:51
9 Акуна Матата (из оригинального саундтрека "Король Лев") Михаил Хрусталев, Иван Моховиков, Давид Хиникадзе, Станислав Беляев / Elton John 4:12
10 Simba Is Alive! Hans Zimmer 3:38
11 Лев сегодня спит (из оригинального саундтрека "Король Лев") Михаил Хрусталев, Сет Роген / Hugo E Peretti 1:25
12 Сердце ты любви открой (из оригинального саундтрека "Король Лев") Станислав Беляев, Екатерина Ковская, Михаил Хрусталев, Иван Моховиков / Elton John 3:03
13 Reflections of Mufasa Hans Zimmer 5:09
14 Spirit Beyoncé / Timothy Mckenzie 4:33
15 Battle for Pride Rock Hans Zimmer 11:01
16 Remember Hans Zimmer / Elton John 3:10
17 Never Too Late Elton John 4:09
18 He Lives in You Lebo M / Jay Rifkin 5:06
19 Mbube Lebo M / Solomon Linda 1:56
Доступен список песен из фильма «Король Лев» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Король Лев» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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