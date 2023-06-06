Disney хочет превратить «Короля Льва» во франшизу в духе «Звездных войн»

Киноверсия «Короля Льва» от режиссера Джона Фавро («Железный человек») заработала в мировом прокате более $1,6 млрд, поэтому сейчас студия Disney занимается производством приквела, который выйдет в 2024 году. Высоки шансы, что на этом компания не остановится. В обозримом будущем семейная франшиза, основанная на одноименном мультфильме, может превратиться в настоящую эпическую киносагу в духе «Звездных войн». Об этом намекнул в объемном интервью The New York Times один из высокопоставленных управленцев Walt Disney Pictures Шон Бейли. По его мнению, самое главное — найти подходящие истории:

«Если мы сможем подобрать правильные сюжеты, то, соответственно, у нас появится и много возможностей для работы».

Производством предыстории «Муфаса: Король лев» в настоящий момент занимается режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс. Главных героев озвучат Сет Роген, Билли Айкнер, Аарон Пьер Келвин Харрисон и Джон Кани. Релиз намечен на 5 июля будущего года.

Что касается игровых ремейков, то они у Disney получаются с переменным успехом. За последние несколько лет студия успела выпустить «Книгу джунглей», «Дамбо», «Аладдина», «Мулан», «Круэллу», «Леди и Бродягу», «Пиноккио», «Питера Пэна и Венди», а также «Русалочку». Впереди: «Белоснежка», «Лило и Стич», «Моана», «Бэмби» и «Коты-аристократы».