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Король Лев Король Лев
Киноафиша Фильмы Король Лев Король Лев, 2019: актеры и роли
The Lion King Король Лев 2019 / США
8.4 Оцените
362 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Король Лев, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Билли Айкнер Билли Айкнер Billy Eichner Дональд Гловер Дональд Гловер Donald Glover Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Джон Оливер Джон Оливер John Oliver Элфри Вудард Элфри Вудард Alfre Woodard Бейонсе Ноулз Бейонсе Ноулз Beyonce Knowles Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor
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