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Король Лев
Король Лев, 2019: актеры и роли
The Lion King
Король Лев
2019 / США
Трейлер
8.4
Оцените
362
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Король Лев, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Сет Роген
Seth Rogen
Билли Айкнер
Billy Eichner
Дональд Гловер
Donald Glover
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Джон Оливер
John Oliver
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Бейонсе Ноулз
Beyonce Knowles
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
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