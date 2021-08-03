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Джон Оливер
Джон Оливер
John Oliver
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Джон Оливер
John Oliver
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Дата рождения
23 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Джона Оливера
Родился 23 апреля 1977 года. Бирмингем, Великобритания.
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Фильмография Джона Оливера
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.0
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
анимация, комедия, семейный, короткометражный
2013, США
6.0
Секс-Гуру
комедия
2008, США
3.0
Страх
драма, триллер, ужасы
1996, США
6.0
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Комик Джон Оливер раскритиковал перезапуск «Секса в большом городе» из-за отсутствия Саманты
Он считает, что актрисы сильны только тогда, когда работают вместе.
Написать
3 августа 2021 17:30
Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и другие: представляем каст нового «Короля Льва»
Студия Disney наконец-то объявила официальный список звезд, которые озвучат главных героев в ремейке «Короля Льва». Постановкой ремейка займется создатель «Железного человека»
Написать
2 ноября 2017 11:33
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