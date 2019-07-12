«Король Лев» — техническое производственное чудо, которое наяву демонстрирует квинтэссенцию студии Disney. Это живая сказка. Джон Фавро, потренировавшись на «Книге джунглей», где в кадре был хотя бы один человек, перешагнул границы реальности, позвал в проект опытного и отнюдь не молодого оператора и явил миру нечто новое, что даже не поддаётся описанию. В смысле, никто пока точно не знает, считать ли нового «Короля Льва» анимацией или всё же…
Упадем в молодость на след неделе!
Всем в кино, я берусь за его сам!
Давайте так, на берегу я скажу, что если ты никогда не смотрел мультфильм «Король лев» от 1994, то вам может даже и очень понравится, а вот фанаты могут разделиться на две фракции: «ок, норм» и «о, боже, вы уничтожили героев». И да, предупреждаю, спойлеры.
В техническом смысле сделано действительно красиво, животные настолько реалистичны, что может сложится впечатление, будто бы ты канал Discovery или Animal Planet включил. По сюжету тоже неплохо, включили моменты из книжки «Король Лев: Шесть новых приключений», выпущенной после выхода мультфильма. Некоторые моменты, не говорят прямо, но дают отличные отсылки и намёки на раннюю жизнь главных героев. странены «белые пятна» из оригинала, например, в ущелье с антилопами в оригинальном мультфильме Шрам «вырубает» Зазу, когда тот в слух озвучивает мысль о необходимости привести подмогу, в Короле Льве 2019 года уже применяется логичный ход – отвлечь советника «Собери прайд, я помогу им» (ну, да, конечно).
Озвучка и дубляж в Король Лев 2019
Это отдельная боль. Всё детство я переживала, что в дубляже Муфаса не «муфасистый», то есть при дубляже теряется тот великолепный тембр оригинала Джеймса Эрла Джонса, и этот случай не стал исключением. А адаптация песни «Be prepared» теряла всю атмосферность, мрачность и харизматичность главного злодея. О, как я ошибалась, в новой версии всё стало ещё хуже и если «Скорее бы стать королём» адаптирована и сделана действительно мило и красочно, то «Будь готов» это фиаско и в дубляже и в оригинале (где взрывы гейзеров, где марш гиен?). Атмосфера кладбища слонов передана, конечно, но ... опять это но и сравнение с мультфильмом.
О, бедный Пумба! Бедный бородавочникОн всегда звучит в моей голове хриплым скрипучим весёлым голосом, тот редкий случай, когда можно вспомнить вполне удачный дубляж у нас, но не здесь, нет в фильме всё иначе - это фиаско, братан. По остальным героям никаких претензий, даже к Рафики, тут действительно всё неплохо. Порадовал момент в финальной битве, обезьяна-таки махыч палкой устроила. Ура! Да и финальная битва Шрама и Симбы достаточно яркая, хоть и не такая, как в мультфильме, всё равно впечатление производит сильное, неизгладимое.
Образы уничтоженыКак мне кажется, проблема такой натуральности животных в том, что невозможно передать ту уникальную харизму и отличия, которые присутствовали в мультфильме. Например, когда Сараби и Нала стоят рядом их крайне сложно отличить, практически невозможно, нужно ставить на паузу и играть в игру "найди 10 отличий". При этом, достаточно серьёзном промахе, я обязана отметить, что Сараби в фильме играет не столь "промежуточную" роль, как в мультфильме 1994 года. Но об этом чуть позднее. Шрама же в фильме сделали каким-то ущербным, жалким, уничтожив ту харизму и то, за что этого злодея любят миллионы. Вообще, в этом фильме Дисней сделал очень опасный эксперимент: всегда отрицательные герои были ярче и проработаннее, нежели положительные. Вспомните: Аид из Геркулеса, Урсула из русалочки, злая королева из Белоснежки...список можно продолжать бесконечно. Гастон из Красавицы и чудовища, Распутин из Анастасии.
При сравнении Шрама и Муфасы в мультфильме видно, что мудрость и сила за старшим братом, а хитрость, скользкость, но львиное обаяние за Шрамом. Здесь этого нет. Печаль, трагедия, разочарование. Мы видим израненного, облезлого льва с амбициями и синдромом "обиженки". Позитивные моментыКонечно они есть, не думайте, что фильм прям совсем не понравился. Он, как я писала выше, очень даже зайдёт тем, кто никогда не смотрел непревзойденный оригинал. Я же оценила тонкие дополнительные шутки, это весомый плюс. Обязательно посмотрю в оригинале, потому что дубляж, ну, я уже описывала что с ним не так. Отдельно отмечу пассивное противостояние Сараби и прайда в несколько лет (пока рос Симба) и в деталях показано каким же образом младший брат Муфасы ухитрился разорить территорию, этому уделено некоторое время и, если честно достаточно приятный подарок от студии Дисней. Конечно, можно долго, почти бесконечно дискутировать о том, как можно было по ярче передать и сотрясать небеса вопросом "да как так то? это противоречит природе, почему они раз такие сильные не наваляли Шраму", но скажу за себя: нормально показано, многое объясняет По крайней мере, стать и сила духа Сараби переданы на ура и она, кстати, единственная и первая, кто вступила в схватку со Шрамом (открытый прямой конфликт, так сказать). В мультике он один раз её ударил, а в фильме махыч там красивый, да. Сараби молодец, настоящая королева.
Стоит ли идти на фильм Король Лев?В очередной раз отмечу, что это личное дело каждого. Выходя из зала, услышала краем уха такие же противоречивые отзывы и комментарии, которые хаотично шумели в моей собственной голове. Посмотреть на интересный эксперимент? Тогда идите, если же трепетно любите старого доброго статного Муфаса, Пумба хриплый с надрывом толстяк добряк, а момент отвлечения гиен ассоциируется у вас с танцем Тимона, тогда ....а впрочем вам решать идти или... Я же ставлю 5 из 10
Часто ли мы остаёмся под впечатлением от фильма ? Начинаем его анализировать , в итоге что-то оставляем при себе . Думаю , нет . Я и сама любитель легкой комедии или какой-то новинки на вечер , да , эмоции будут , но я просто сделаю заметку
✅ классный фильм .
Идя в кино на этот мультфильм , я рассчитывала на слёзы , умиление и happy end . Крутая графика, хорошо подобранное звуковое сопровождение, от чего мурашки на коже , а на глазах слезы и куча смешных моментов. Как говорится «красота в глазах смотрящего» каждый видит свой смысл , картинку . Для кого-то это просто - старый , добрый мульт, а другой увидит свой посыл , что даст ему новые силы и мотивацию . В реальном мире , вместо Тимона и Пумбы - есть друзья. Ведь , именно с ними наша жизнь превращается в Хакуну Матату . А наши путники-звезды и есть наши родители , что при любой ситуации подскажут тебе верную дорогу. И здесь никак без Шрамов - людей , что заставляют тебя бороться со своими страхами , комплексами и неуверенностью в самих себя . Их тихо лающими гиенами , которые лишь хотят вывести тебя на эмоции , но только после такого - ты сможешь встать и пойти дальше , став королём своего прайда - самого себя .
И вот так хороший мультфильм может превратиться в поучительную историю.
«Король Лев». Игровой ремейк с отличной графикой. На экраны вышел ремейк известного и любимого многими мультика «Король Лев». Фильм не требует какого-то сценария, поскольку почти целиком является копией мультика. Ну, а разве нужно тут что-то переделывать? Сюжет рассказывает (для тех кто не знает) о Льве Симбе, наследнике Короля Прайда — Муфасы. Нам показана история его взросления. Хорошо показан характер его отца, на которого Симба так хочет быть похожим. И пусть в детстве в попытках доказать свою «взрослость» малыш Симба делает ошибки, но он просто пытается подражать своему отцу. Но даже в мультиках все бывает порой не так радужно...
Даже не понятно, если рассказывать дальше, будет ли это считаться спойлером, ведь наверное если не каждый, то каждый второй знает чем закончится эта история. Но смотреть все равно интересно.
Сразу хочу отметить графику. Это волшебно. Просто браво тем людям, кто рисовал все это. Все настолько реалистично и красиво, что не хочется отрывать глаз. Так и рассматриваешь животных и растения. Музыка на высоте. Ностальгия охватывает с первых минут. Ханс Циммер плохой музыки и не делает.
Что касается персонажей. Тимон и Пумба это комедийная часть. Удачная часть. Выглядит Пумба, конечно, не красавчиком (в мультике он куда симпатичнее), но а как еще должен выглядеть в реальной жизни Бородавочник ? Надо отметить, что они сыграли не маловажную роль в жизни Симбы.
Злодеи выглядят действительно как-то неприятно. Шрам весь какой-то пораненный, Гиены так и вовсе выглядят неприятно. Сразу становится понятно, что вряд ли от них можно ждать чего-то хорошего.
Фильм поднимает множество важных тем. Тему взросления, храбрости, долга. Это то, что надо показывать подрастающему поколению. Да и взрослым тоже.
С озвучкой в фильме проблема. Голоса как-то не очень соответствуют героям. И такое чувство, будто чего-то не хватает.
Для тех, кто видит эту Историю впервые, или уже забыл совсем мультфильм, фильм покажется действительно крутым. Фанаты мультика, возможно, оценят иначе.
Но что фильм точно делает, так это вызывает ностальгию. Разве не это ли и нужно? Сходить стоит даже ради того, чтобы посмотреть на прекрасную графику. Ну, а нравится такой вариант Истории или нет — каждый решит сам.
8/10
ооочень много компьютерной графики и хотя сделано ооочень профессионально\качественно, отвлекали детали(такие как, кувырки или когда животные говорили)
оставлю, пожалуй без своей оценки фильм, потому что считаю его ооочень детским - по наполнению(по смыслу и диалогам; позволю сравнить его со Смешариками или чем-то подобным детским).
Фильм получился просто супер !!!
Сразу воспоминания из детства всплывают :)
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