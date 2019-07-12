Наша рецензия

«Король Лев» — техническое производственное чудо, которое наяву демонстрирует квинтэссенцию студии Disney. Это живая сказка. Джон Фавро, потренировавшись на «Книге джунглей», где в кадре был хотя бы один человек, перешагнул границы реальности, позвал в проект опытного и отнюдь не молодого оператора и явил миру нечто новое, что даже не поддаётся описанию. В смысле, никто пока точно не знает, считать ли нового «Короля Льва» анимацией или всё же…