Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) - американская R’n’B исполнительница, актриса, танцовщица и музыкальный продюсер, родилась 4 сентября 1981 в Хьюстоне (штат Техас, США). У ее родителей были творческие профессии: отец, Мэтью Ноулз, занимался профессиональной звукозаписью, а мать, Тина Ноулз, была модельером и художницей по костюмам. Большинство нарядов для выступлений Бейонсе придумала именно она. У Бейонсе есть младшая сестра Соланж Ноулз, которая также стала популярной певицей.

Семья Ноулз была обеспеченная, но в школе Бейонсе делала все возможное, чтобы не выделяться среди сверстников и не вызывать зависть. В возрасте 7 лет девочка увлекалась танцами, а ее хореограф тут же разглядела в ней талант и именно она подтолкнула будущую знаменитость на этот путь. Бейонсе начала принимать участие в различных конкурсах, на одном из них исполнив песню «Imagine» Джона Леннона, от чего все зрители и ее родители пришли в восторг. Тот факт, что родители Бейонсе сильно поддерживали ее, вселил в нее веру в себя, и за год она выиграла около 30 конкурсов.

Музыкальная карьера Бейонсе

Через некоторое время юная Бейонсе стала участницей девичьей танцевальной группы Girl’s Tyme, где было еще пять участниц. Основной целью создания коллектива было участие в популярном американском телешоу талантов «Star Search». Однако Girl’s Tyme провалился в конкурсе, а Бейонсе получила свой первый отрицательный опыт. После этого группу сократилась до квартета, а руководство над ней взял на себя Мэтью Ноулз, переименовав ее в Destiny’s Child. Первое время девочки разогревали популярные в то время R’n’B-группы, а в 1997 подписали контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Годом позже вышел дебютный альбом коллектива с одноименным названием. Первым синглом стала баллада «No No No», а ремикс на нее поднялся на первые строчки американских чартов и стал платиновым. Альбом разошелся тиражом в 33 миллиона копий. Следующий альбом Destiny’s Child вышел через год и сразу оказался на шестом месте в американском чарте, а группа получила две «Грэмми». В 1999 году две участницы коллектива сообщили о своем уходе в связи с тем, что, по их мнению Мэтью Ноулз занимался лишь своей дочерью. В 2000 году группа выпустила сингл «Say My Name», и он стал настоящим прорывом, сделав Destiny's Child известной не только в Штатах, но и в Европе. Сама Бейонсе стала главой коллектива и автором песен. В 2001 году девушки представили фанатам рождественский альбом «8 Days of Christmas», после которого Бейонсе решила сосредоточиться на сольной карьере.

Сольная карьера Бейонсе началась в 2003 году, когда она выпустила дебютный альбом «Dangerously in Love». Пластинка стала четырежды платиновой и возглавила самый популярный американский хит-парад Billboard. За этот альбом певица получила сразу пять статуэток «Грэмми». Следующий альбом исполнительница выпустила спустя три года, и он смог повторить коммерческих успех дебютного и принес Бейонсе очередную награду «Грэмми». На данный момент у певицы вышло уже 6 студийных альбомов. За свою музыкальную карьеру Бейонсе получила 17 «Грэмми», 12 раз выграла на MTV Video Music Awards, всего на ее счету более 80 наград.

Фильмы с Бейонсе

Еще до начала создания коллектива Destiny’s Child Бейонсе уже попробовала себя в качестве актрисы. Она исполнила эпизодические роли в картинах «HBO: Первый взгляд» (1992), «Безумное телевидение» (1995), снялась в телесериале «Полицейские на велосипедах» (1996-2000), а с 1998 по 2001 работала над сериалом «Известный Джет Джексон». После этого ее кинокарьера пошла в гору. В 2002 году вышла комедия о шпионе Остине Пауэрсе «Голдмембер», где Бейонсе исполнила роль подружки главного героя. Критики положительно отозвались о ее работе. В 2003 на широкие экраны вышла лента «Борьба с искушениями» Джонатана Линна с Ноулз в главной роли. И вновь она получила восторженные отзывы зрителей и критиков. В том же году она сыграла саму себя в документальном фильме «Beyonce: Рассекречено» Рэйа Ньюмана. После небольшого перерыва, в 2006 году сыграла поп-певицу в комедийной ленте «Розовая пантера» Шона Леви, где коллегами по съемочной площадке были Дэниэл Саули и Анри Гарсен. В том же году на экраны вышел фильм «Девушка мечты», где Бейонсе вновь получила центральную роль. В 2008 году певица поразила всех своей актерской игрой в фильме «Кадиллак Рекордс» Дарнелли Мартина. В 2009 году в прокат вышла лента «Одержимость» Пола МакГигана, где девушке досталась одна из главных ролей. Над фильмом также работали Джош Хартнетт и Роуз Бирн. Актриса также стала продюсером ленты, а критики говорили о том, что картина стала успешной во многом благодаря вкладу Бейонсе.

Личная жизнь Бейонсе

Со своим первым парнем Бейонсе начала встречаться, когда ей было двенадцать, но отношения прекратились из-за начавшей стремительно развиваться музыкальной карьеры девушки.

Бейонсе и Джей Зи

В 2002 году Бейонсе познакомилась с рэпером Джей Зи, с которым записала совместный трэк «03 Bonnie & Clyde» и видеоклип на нее. Позже певица призналась, что эти отношения развивались медленно, а до первого свидания с момента знакомства прошло почти полтора года. Официально Бейонсе стала миссис Картер только весной 2008 года. В начале 2013 года у супругов родилась дочь Блю Айви Картер. Певица тщательно пытается скрыть от общественности свою личную жизнь, но в прессе время от времени появляются различные слухи, чаще всего касаемо распада ее брака с Джей Зи. В 2016 году в своем последнем альбоме Бейонсе рассказала об изменах мужа и о том, как много раз ей хотелось снять обручальное кольцо. Позже пресса подметила, что супруги свели свадебные татуировки, сделанные в честь бракосочетания. На данный момент главной загадкой для всех, кто интересуется жизнью звезды, является то, разводятся ли Бейонсе и Джей Зи. В 2017 году Бейонсе объявила о том, что беременна двойней.