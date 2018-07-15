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Бывший военный, а ныне эксперт по безопасности Уилл Сойер едет с семьей в Гонконг, чтобы помочь владельцам небоскреба пройти все формальности перед открытием. На время работы они заселяются в квартиру на одном из верхних этажей здания. Отправившись на встречу, Сойер получает планшет с панелью управления небоскребом, но на него нападают и крадут электронный девайс. Те же люди устраивают в здании пожар в тот самый момент, когда жена Уилла и двое детей возвращаются с прогулки в квартиру. Ему…