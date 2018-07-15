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Небоскреб Небоскреб
Киноафиша Фильмы Небоскреб Отзывы о фильме «Небоскреб»
Skyscraper Небоскреб 2018 / США
8.0 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Небоскреб»

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Наша рецензия

Бывший военный, а ныне эксперт по безопасности Уилл Сойер едет с семьей в Гонконг, чтобы помочь владельцам небоскреба пройти все формальности перед открытием. На время работы они заселяются в квартиру на одном из верхних этажей здания. Отправившись на встречу, Сойер получает планшет с панелью управления небоскребом, но на него нападают и крадут электронный девайс. Те же люди устраивают в здании пожар в тот самый момент, когда жена Уилла и двое детей возвращаются с прогулки в квартиру. Ему…

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yakubov121299 15 июля 2018, 00:29
Оценка
Классный фильм ), спец эффекты супер ! главный актер отлично сыиграл в этом фильме !) Дуэйну респект !) , как всегда в форме !)
15 июля 2018, 00:29 Ответить
mariyambas 15 июля 2018, 23:15
Нереально крутой фильм, спецэффекты и главный герой. Буду смотреть еще раз!!!!
15 июля 2018, 23:15 Ответить
Дарина Булатова 18 июля 2018, 05:31
Оценка
Все свои час сорок держал в невероятном напряжении. Очень интересный
18 июля 2018, 05:31 Ответить
svet.gareeva2015 19 июля 2018, 20:14
Оценка
Весь фильм сидели в напряжении...
19 июля 2018, 20:14 Ответить
dalg-res-3791 19 июля 2018, 23:46
Оценка
Интересный фильм.И спецэффекты классные.Не пожалел что сходил.Если пойдете-идите в 3D.
19 июля 2018, 23:46 Ответить
Эльдар Гусейнов 20 июля 2018, 11:32
Оценка
Бомбовый фильм 👍
20 июля 2018, 11:32 Ответить
Alessia 22 июля 2018, 01:56
Оценка
Фильм интересный:) Но в 3D смотреть не советую, особенного эффекта нет, очки только мешают смотреть. Ну и смотреть нужно обязательно на большом экране:)
22 июля 2018, 01:56 Ответить
Роман Максимов 22 июля 2018, 10:55
Оценка
Шикарный фильм!
22 июля 2018, 10:55 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 22 июля 2018, 18:13
Оценка
примитивный как первый советский трактор
22 июля 2018, 18:13 Ответить
Ариадна Рипка 23 июля 2018, 01:14
Оценка
Фильм просто бомба!!!Я хочу ещё его смотреть и смотреть(3 раз уже иду в кино на него)😀Очень классные спецэффекты
23 июля 2018, 01:14 Ответить
Мария Ермола 23 июля 2018, 18:42
Оценка
С подругой ходили на 4dx фильм просто бомба, всем советую))
23 июля 2018, 18:42 Ответить
Fissfdd Scasd 25 июля 2018, 22:58
Оценка
📽 супер.
25 июля 2018, 22:58 Ответить
Анри Кириа 26 июля 2018, 16:09
Оценка
Если предпочитаете реалестичные фильмы, не надо ходить на попкорновое кино.
26 июля 2018, 16:09 Ответить
Анри Кириа 26 июля 2018, 16:11
Оценка
Мне фильм очень понравился. Мало соплей и другой американской бредятины. Учитывая тот факт, что я боюсь высоты, напряжение присутствовало практически на протяжении всего фильма. Скала, как актер, с каждым фильмом становится все лучше. Так держать!!!
26 июля 2018, 16:11 Ответить
Ирина Зайцева 26 июля 2018, 20:14
Оценка
Фильм хороший, но сюжет почти полностью повторяет крепкий орешек 2.
26 июля 2018, 20:14 Ответить
Александр_Назаренко 28 июля 2018, 19:46
Оценка
Сюжет, конечно, не нов. Некоторые эпизоды из разряда фантастики. Фильм динамичный, не отягощенный интеллектуальными беседами, щекочет нервы, кое где улыбает своей предсказуемостью или запредельной реальностью. Посмотреть разок можно.
28 июля 2018, 19:46 Ответить
Gor Gasparyan 30 июля 2018, 05:10
Оценка
Крутой фильм! Держит постоянно в напряжании, время потрачено не зря!
По кайфу, уверенно!
30 июля 2018, 05:10 Ответить
Илья Бондарь 30 июля 2018, 17:51
Ты хоть на фильм ходил?
30 июля 2018, 17:51 Ответить
chembella 6 августа 2018, 14:26
Оценка
Фильм на одно дыхание. Динамично, волнительно, красиво!!!!
6 августа 2018, 14:26 Ответить
Виктория Справедливая 10 августа 2018, 16:01
Оценка
Норм. На разок.
10 августа 2018, 16:01 Ответить
Галина Козлова 19 августа 2018, 22:22
Оценка
Фильм просто Ачишуенный! Бомба! Почти с самого начала держит тебя в напряге, не возможно глаз оторвать! Очень переживала! А в конце плакала от счастья и восхищения, от безудержной любви к своей семье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 августа 2018, 22:22 Ответить
Антон Пахомов 26 января 2019, 16:54
Почему у белой семьи, дети негры????????? Или это очередной виток толерантности?
26 января 2019, 16:54 Ответить
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