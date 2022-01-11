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Адриан Холмс
Адриан Холмс
Adrian Holmes
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Адриан Холмс
Adrian Holmes
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Дата рождения
31 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Адриана Холмса
Родился 31 марта 1974 года. Великобритания.
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Фильмография Адриана Холмса
Модификаты
боевик, фантастика
2019, Канада
4.0
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
Отладка (Дебаг)
фантастика, ужасы
2014, Канада
4.0
Крушение
триллер
2011, США / Канада
8.0
Тактическая сила
боевик, триллер, криминал
2011, Канада
4.0
Апокалипсис Стоунхенджа
фантастика
2010, Канада
4.0
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Звезда культового ситкома не играет в проекте, но выступает исполнительным продюсером.
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11 января 2022 11:24
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