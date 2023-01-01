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Небоскреб
Небоскреб, 2018: актеры и роли
Skyscraper
Небоскреб
2018 / США
Трейлер
8.0
Оцените
160
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Небоскреб, 2018: актеры и роли
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Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Rawson Marshall Thurber
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Пабло Шрайбер
Pablo Schreiber
Роланд Мюллер
Roland Møller
Пол МакДжиллион
Paul McGillion
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