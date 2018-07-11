«Небоскреб»: Рецензия Киноафиши

Прикоснувшиеся к небесам

Бывший военный, а ныне эксперт по безопасности Уилл Сойер едет с семьей в Гонконг, чтобы помочь владельцам небоскреба пройти все формальности перед открытием. На время работы они заселяются в квартиру на одном из верхних этажей здания. Отправившись на встречу, Сойер получает планшет с панелью управления небоскребом, но на него нападают и крадут электронный девайс. Те же люди устраивают в здании пожар в тот самый момент, когда жена Уилла и двое детей возвращаются с прогулки в квартиру. Ему придется найти способ попасть в злополучный небоскреб и помочь своей семье выбраться оттуда и, возможно, уберечь владельцев от смерти и полного уничтожения их детища.

Кадр из фильма «Небоскреб»

Все начинается с предыстории, из которой кинопублика узнает, как всеми любимый Дуэйн Джонсон («Джуманджи», «Геракл»), точнее, его герой Уилл Сойер, лишился конечности, чтобы ему могли сопереживать еще больше. Авторы никуда не торопятся и серьезно, неуклюже и детально рассказывают историю о том, как их герой заново собрал себя, завел семью и начал с нуля. Правда, он быстро адаптируется к новым обстоятельствам и использует все, что попадается ему под руку, от топора-меча до скотча, который в «Небоскребе» применяют при любой необходимости. Чтобы победить наемников Джонсон использует приемчики Тома Круза на огромной высоте, путешествует по небоскребу с наружной стороны, а иногда и вовсе превращается в настоящего человека-паука, и все благодаря скотчу... На самом верху небоскреба расположена сфера, которая готова удивить своих гостей зеркальной комнатой. В ней проходит финальная битва между Джонсоном и еще оставшимися в живых головорезами. Они жаждут поквитаться с удачливым экспертом по безопасности и все-таки уничтожить догорающее здание.

Кадр из фильма «Небоскреб»

Режиссер Роусон Маршелл Тербер («Мы-Миллеры», «Полтора шпиона») после успешного сотрудничества с Джонсоном решил предложить ему свой проект мечты – кино, строящееся на схеме боевиков времен видеопроката. Тем более, герой у звезды франшизы «Форсаж» должен был получиться необычным – не супергероем, а человеком, который может и погибнуть при желании сценаристов. В компанию ему снарядили: давно не появлявшуюся на больших экранах Нив Кэмпбелл (франшиза «Крик»), родственника Лива Шрайбера – Пабло («Американские боги», «13 часов»), отдаленно похожего на дешевую версию Мэттью МакКонахи, и Ханну Куинливан («Шанхайский переводчик», «Нежная пуля»), тайваньскую версию Руби Роуз, частенько заглядывающую на территорию боевиков.

Кадр из фильма «Небоскреб»

Фильм «Небоскреб» - это настоящий боевик со всеми плюсами и минусами, вытекающими из жанра. Он базируется на всем, что зрители хорошо и давно выучили. Сами авторы сравнивают его, как с классическим «Крепким орешком», так и с «Вздымающимся адом» 1974 года. А сам небоскреб напоминает «Титаник» уже встретившийся с айсбергом и готовый рухнуть в любую секунду. В картине есть опасные (попадание Сойера в небоскреб и попытки попасть в закрытые помещения), страшные (внедрение в здание) и смешные моменты (диалоги и нелогичные действия героев), правда, часто незапланированные для юмора, но такова уж их судьба.

Когда снимаешь серьезное кино нужно дважды все просчитать и понять, как это все будет выглядеть на киноэкране. Дуэйн Джонсон мужественно спасает весь фильм, а также семью и владельца небоскреба, разговаривая исключительно фразами: «Если скотч не помогает, нужно просто больше скотча». Все вокруг него сыпется, падает и рушится. А он, как «последний» киногерой, как неваляшка немного полежит и вновь встает, чтобы встать на сторону добра. Такие боевики, как «Небоскреб» это нормальное явление для летнего сезона, они выходят каждый год и собирают приличную кассу. Он способен развлечь и головокружительных сцен, ради которых зрители идут в кино здесь хватает, а юмор можно найти, где-нибудь еще

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 12 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Небоскреб»