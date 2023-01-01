Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аннетт Аннетт
Киноафиша Фильмы Аннетт Аннетт, 2021: актеры и роли
Annette Аннетт 2021 / США / Франция
6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Билеты от 500 ₽
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Аннетт, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леос Каракс Леос Каракс Leos Carax
В ролях
Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Саймон Хелберг Саймон Хелберг Simon Helberg Ребекка Дайсон-Смит Ребекка Дайсон-Смит Rebecca Dyson-Smith Рила Фукусима Рила Фукусима Rila Fukushima Натали Джексон Мендоса Натали Джексон Мендоса Natalie Jackson Mendoza
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше