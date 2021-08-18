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Модный стендап-комик Генри (вероятно, лучшая на сегодняшний день роль из фильмографии Адама Драйвера) встречается с оперной певицей Энн (Марион Котийяр). За их романом наблюдает пресса, равно как и за постепенными взлетами карьер, которые происходят у обоих героев. Каждый из них представляет богатый внутренний мир; переплетение человеческих «вселенных» (в прямом и переносном смысле) рождает крайне необычного ребенка по имени Аннетт. Ну, как ребенка... Не совсем, но уточнение оставим…