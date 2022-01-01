Прокатчик Planeta Inform

«Планета Информ Телеконтент» является одним из главных дистрибьюторов телевизионного контента для кабельных и федеральных телеканалов в России. В 2009 году компания вышла на международный кино- и телерынок. Одна из ключевых задач «Планеты Информ» состоит в представлении новых и актуальных фильмов в медиа-пространстве.

В деятельность компании входит международная дистрибуция, дистрибуция контента на территории России, а также в странах Балтии и СНГ, мобильное вещание и дистрибуция контента на платформах video on demand, new media: pay-per-view.



За всё время своего существования компания «Планета Информ Телеконтент» заключила множество партнёрских соглашений на рынке Азии и Европы, обзавелась крупнейшей клиентской базой на территории всего мира, а также заключила более 300 контрактов, заняв таким образом главенствующую позицию в дистрибуции национального контента.

В каталог компании входят такие известные фильмы и сериалы, как «Легенда №17», «Метро», «Бригада» и многие другие. А среди главных партнёров «Планеты Информ» числятся «Первый канал», «ТНТ», «СТС», «НТВ+»,«RenTV», «Триколор ТВ» и другие известные телеканалы.