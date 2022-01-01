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Киноафиша Дистрибьютеры Planeta Inform

Прокатчик Planeta Inform

О прокатчике

«Планета Информ Телеконтент» является одним из главных дистрибьюторов телевизионного контента для кабельных и федеральных телеканалов в России. В 2009 году компания вышла на международный кино- и телерынок. Одна из ключевых задач «Планеты Информ» состоит в представлении новых и актуальных фильмов в медиа-пространстве.
В деятельность компании входит международная дистрибуция, дистрибуция контента на территории России, а также в странах Балтии и СНГ, мобильное вещание и дистрибуция контента на платформах video on demand, new media: pay-per-view.


За всё время своего существования компания «Планета Информ Телеконтент» заключила множество партнёрских соглашений на рынке Азии и Европы, обзавелась крупнейшей клиентской базой на территории всего мира, а также заключила более 300 контрактов, заняв таким образом главенствующую позицию в дистрибуции национального контента.
В каталог компании входят такие известные фильмы и сериалы, как «Легенда №17», «Метро», «Бригада» и многие другие. А среди главных партнёров «Планеты Информ» числятся «Первый канал», «ТНТ», «СТС», «НТВ+»,«RenTV», «Триколор ТВ» и другие известные телеканалы.

Фильмы
The Invisibles
фэнтези, фантастика , Канада
0.0
Ты мне не мать
Ты мне не мать
драма, ужасы 2022, Ирландия
0.0
Diana
Diana
документальный 2022, Великобритания
0.0
Пласт
Пласт
драма, криминал 2022, Россия
0.0
Ужас Вороньей лощины: Проклятие Эдгара По
триллер 2022, Великобритания
0.0
Дорогая Элизабет
комедия 2022, США
0.0
Культовые тусовщики
Культовые тусовщики
биография, драма, музыка 2021, Великобритания / США
0.0
Антитела
Антитела
боевик, триллер 2021, США
0.0
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