Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Натали Джексон Мендоса
Натали Джексон Мендоса
Natalie Jackson Mendoza
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Натали Джексон Мендоса
Natalie Jackson Mendoza
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Натали Джексон Мендоса
Родилась 12 августа 1978 года. Гонконг.
Развернуть
Фильмография Натали Джексон Мендоса
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.0
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения
2009, Великобритания
6.0
Спуск
ужасы, триллер
2005, США
7.0
Мулен Руж
мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»