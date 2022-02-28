Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леос Каракс
Леос Каракс
Leos Carax
О персоне
Фильмография
Новости
Леос Каракс
Leos Carax
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Леоса Каракса
Родился 22 ноября 1960 года. Сюррен, Франция.
Развернуть
Фильмография Леоса Каракса
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.0
Корпорация "Святые моторы"
драма
2012, Франция
8.0
Токио!
драма
2008, Франция / Япония
7.0
Мистер Одиночество
комедия, драма
2007, Великобритания / Франция / Ирландия / США
6.0
Девять Семь Семь
драма, фантастика
2006, Россия
5.0
Пола Икс
драма, мелодрама
1999, Франция / Швейцария / Германия / Япония
5.0
Дом
драма
1997, Франция / Португалия / Литва
7.0
Любовники с нового моста
мелодрама, драма
1991, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Объявлены победители премии «Сезар» 2022 — главный приз получил фильм «Утраченные иллюзии»
Претендовавший на десять наград «Голос любви» удостоился только одной.
Написать
28 февраля 2022 13:14
«Аннетт», байопик о Селин Дион и «Утраченные иллюзии» лидируют по количеству номинаций на «Сезар» 2022
Итоги премии станут известны 25 февраля, когда состоится церемония вручения наград.
Написать
26 января 2022 16:27
«Событие» Одри Диван и «Аннетт» Леоса Каракса получили французскую кинопремию «Люмьер»
Фаворит премии, триллер Жюлии Дюкурно «Титан», оказался в проигрыше в главных номинациях.
Написать
19 января 2022 11:18
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь