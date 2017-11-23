Наша рецензия

Двенадцатилетний Мигель мечтает писать и исполнять песни, живя этим делом всю жизнь. Но его семья против, т.к. музыка находится у них под запретом: давным-давно муж-музыкант бросил их прапрабабушку, отправившись покорять мир, а ей пришлось обучиться ремеслу сапожника, чтобы хоть как-то прокормить дочь. С годами и новыми членами семьи работа с обувью стала семейным делом, а музыка - самой страшной вещью. Мигель решает сломать «проклятие» и случайно попадает в потусторонний мир. Чтобы…