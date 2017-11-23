Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна Коко Тайна Коко
Киноафиша Фильмы Тайна Коко Отзывы о мультфильме «Тайна Коко»
Coco Тайна Коко 2017 / США
8.6 Оцените
209 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Тайна Коко»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Двенадцатилетний Мигель мечтает писать и исполнять песни, живя этим делом всю жизнь. Но его семья против, т.к. музыка находится у них под запретом: давным-давно муж-музыкант бросил их прапрабабушку, отправившись покорять мир, а ей пришлось обучиться ремеслу сапожника, чтобы хоть как-то прокормить дочь. С годами и новыми членами семьи работа с обувью стала семейным делом, а музыка - самой страшной вещью. Мигель решает сломать «проклятие» и случайно попадает в потусторонний мир. Чтобы…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kuznetsova-d 23 ноября 2017, 19:58
какая цена
23 ноября 2017, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 24 ноября 2017, 11:30
в ответ на сообщение kuznetsova-d от 23 ноября 2017, 19:58
Добрый день.Уточните город и кинотеатр.
24 ноября 2017, 11:30 Ответить
dk 25 ноября 2017, 18:27
Оценка
очень миленько и семейно и вообще неплохо
дубляж песен - это полный пиздец и кровь из ушей
25 ноября 2017, 18:27 Ответить
Владимир Аркадьевич 25 ноября 2017, 22:29
Оценка
Мультфильм потрясающий. То что нужно на выходных. И нескучно
25 ноября 2017, 22:29 Ответить
mother_zorro 26 ноября 2017, 19:52
Оценка
Отличный семейный мультик!
26 ноября 2017, 19:52 Ответить
Виктор 26 ноября 2017, 21:13
Смотрел в Мираже в Европолисе с семьей. Всем понравилось.
Но! До начала собственно "коко" полчаса показывали мультик про снеговика олафа - совершенно не к месту и ничего из себя не представляющий, а скорее раздражающий. Согласен на 5-10 минут, но полчаса - это перебор.
Также считаю, что "локализация" всех песен в мультфильме - это ошибка. Латиноамериканская эстрада интересна в оригинале, да и бюджет (и соответственно качество) у создателей больше, чем у местных.
Сам мультик красочный, веселый, без чернухи и туалетного юмора - детей можно смело отправлять.
26 ноября 2017, 21:13 Ответить
Олеся Петрушко 1 декабря 2017, 04:25
Оценка
Эта тема про день мертвых кажется совсем уж не детская, но фильм превзошел все мои ожидания. Ставлю отлично! Очень понравился и мне и моему 5летнему сыну. Очень душевный мульт с хорошим сценарием и красивой картинкой. Советую к просмотру всей семьей. Настоящий кинопраздник!
1 декабря 2017, 04:25 Ответить
Эндрю Иванов 10 декабря 2017, 13:07
Оценка
Отличный мультик! Ходил сыном. Нам понравилось!
10 декабря 2017, 13:07 Ответить
Анастасия Соколова 13 декабря 2017, 19:58
Оценка
коко билет стоит
13 декабря 2017, 19:58 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 12:43
Оценка
приятно удивлён - потрясающий мультик!
10 баллов из 10ти!
НО, вовсе не детский, как и почти все америкосовские ;((
семейный, возможно!
но и взрослым нужны мультики!!! ;)))
очень интересная традиция мексиканцев! (очень люблю Азию и у них похожее отношение к смерти)
29 марта 2018, 12:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 189 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 55 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 16 комментариев
Волшебная флейта
Волшебная флейта 3 комментария
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 7 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 1 комментарий
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 7 комментариев
Нечто. Монстр из глубин 1 комментарий
Бабич 1 комментарий
Разбой 12 комментариев
Хотя бы кинода 2 5 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 51 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App