Двенадцатилетний Мигель мечтает писать и исполнять песни, живя этим делом всю жизнь. Но его семья против, т.к. музыка находится у них под запретом: давным-давно муж-музыкант бросил их прапрабабушку, отправившись покорять мир, а ей пришлось обучиться ремеслу сапожника, чтобы хоть как-то прокормить дочь. С годами и новыми членами семьи работа с обувью стала семейным делом, а музыка - самой страшной вещью. Мигель решает сломать «проклятие» и случайно попадает в потусторонний мир. Чтобы…
дубляж песен - это полный пиздец и кровь из ушей
Но! До начала собственно "коко" полчаса показывали мультик про снеговика олафа - совершенно не к месту и ничего из себя не представляющий, а скорее раздражающий. Согласен на 5-10 минут, но полчаса - это перебор.
Также считаю, что "локализация" всех песен в мультфильме - это ошибка. Латиноамериканская эстрада интересна в оригинале, да и бюджет (и соответственно качество) у создателей больше, чем у местных.
Сам мультик красочный, веселый, без чернухи и туалетного юмора - детей можно смело отправлять.
10 баллов из 10ти!
НО, вовсе не детский, как и почти все америкосовские ;((
семейный, возможно!
но и взрослым нужны мультики!!! ;)))
очень интересная традиция мексиканцев! (очень люблю Азию и у них похожее отношение к смерти)
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