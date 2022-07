1 Remember Me (Ernesto de la Cruz) Бенджамин Брэтт / Robert Lopez 1:49

2 Much Needed Advice Бенджамин Брэтт, Antonio Sol / Эдриан Молина 1:46

3 Everyone Knows Juanita Gael García Bernal / Эдриан Молина 1:15

4 Un Poco Loco Anthony Gonzalez, Gael García Bernal / Эдриан Молина 1:52

5 Jálale (Instrumental) Mexican Institute of Sound 2:55

6 The World Es Mi Familia Anthony Gonzalez, Antonio Sol / Эдриан Молина 0:51

7 Remember Me (Lullaby) Gael García Bernal, Gabriella Flores, Libertad García Fonzi / Robert Lopez 1:10

8 La Llorona Alanna Ubach, Antonio Sol / Народные 2:46

9 Remember Me (Reunion) Anthony Gonzalez, Ana Ofelia Murguía / Robert Lopez 1:14

10 Proud Corazón Anthony Gonzalez / Эдриан Молина 2:04

11 Remember Me (Dúo) [feat. Natalia Lafourcade] Miguel / Robert Lopez 2:44

12 Recuérdame (Interpretada por Ernesto De la Cruz) Marco Antonio Solís / Robert Lopez 1:49

13 Dueto a Través del Tiempo Marco Antonio Solís / Эдриан Молина 1:46

14 Juanita Gael García Bernal / Эдриан Молина 1:15

15 Un Poco Loco Luis Ángel Gómez Jaramillo, Gael García Bernal / Эдриан Молина 1:52

16 El Mundo es mi Familia Marco Antonio Solís, Luis Ángel Gómez Jaramillo / Эдриан Молина 0:51

17 Recuérdame (Arrullo) Gael García Bernal, Lucy Hernández / Robert Lopez 1:10

18 La Llorona Angélica Vale, Marco Antonio Solís / Народные 2:46

19 Recuérdame (Reencuentro) Luis Ángel Gómez Jaramillo, Rocío Garcel / Robert Lopez 1:14

20 El Latido de mi Corazón Luis Ángel Gómez Jaramillo / Эдриан Молина 2:02

21 Recuérdame Carlos Rivera / Robert Lopez 2:43

22 El corrido de Miguel Rivera (Inspirado en "Coco") Bronco / Monica Velez 3:57

23 La Bikina (Inspirado en "Coco") Karol Sevilla / Rubén Fuentes 2:57

24 Bésame Mucho (Inspirado en "Coco") Jorge Blanco / Consuelo Velazquez 2:58

25 Un Mundo Raro (Inspirado en "Coco") La Santa Cecilia / José Alfredo Jiménez 3:28

26 Recuérdame (Solo) [Inspirado en "Coco"] Natalia Lafourcade / Robert Lopez 2:44

27 Will He Shoemaker? Michael Giacchino 3:18

28 Shrine and Dash Michael Giacchino 1:24

29 Miguel's Got an Axe to Find Michael Giacchino 1:17

30 The Strum of Destiny Michael Giacchino 1:10

31 It's All Relative Michael Giacchino 2:38

32 Crossing the Marigold Bridge Michael Giacchino 1:49

33 Dept. Of Family Reunions Michael Giacchino 2:45

34 The Skeleton Key to Escape Michael Giacchino 3:04

35 The Newbie Skeleton Walk Michael Giacchino 1:08

36 Adiós Chicharrón Michael Giacchino 1:45

37 Plaza de la Cruz Michael Giacchino 0:21

38 Family Doubtings Michael Giacchino 2:24

39 Taking Sides Michael Giacchino 0:57

40 Fiesta Espectacular Michael Giacchino 0:56

41 Fiesta con de la Cruz Michael Giacchino 2:33

42 I Have a Great-Great-Grandson Michael Giacchino 1:15

43 A Blessing and a Fessing Michael Giacchino 4:45

44 Cave Dwelling on the Past Michael Giacchino 2:22

45 Somos Familia Michael Giacchino 2:21

46 Reunión Familiar de Rivera Michael Giacchino 3:04

47 A Family Dysfunction Michael Giacchino 2:00

48 Grabbing a Photo Opportunity Michael Giacchino 1:47

49 The Show Must Go On Michael Giacchino 2:32

50 For Whom the Bell Tolls Michael Giacchino 2:02

51 A Run for the Ages Michael Giacchino 1:50

52 One Year Later Michael Giacchino 1:00