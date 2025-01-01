Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц

«Белоснежка» — не единственный провал: 6 фильмов 2025 года, которые уже назвали худшими из худших

«Смотреть не могу»: в Сети назвали самого мерзкого персонажа «Границы. Таежный роман» — и это не Никита

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте