Все мои американцы, 2015

Фредди Штейнмарк больше всего на свете хочет играть в футбол. Хотя по обычным спортивным стандартам он считается слишком маленьким, отец усердно его тренирует. Фредди привносит в игру боевое настроение, которое привлекает внимание легендарного тренера Даррела Рояла. Получив стипендию и шанс сыграть за команду «Лонгхорнс», Фредди вместе со своей школьной возлюбленной Линдой отправляется в Остин, твердо решив попасть в команду. Вместе со своим старым товарищем Бобби и новым другом Джеймсом Фредди проходит через изнурительные тренировки, чтобы стать чемпионом. Но шокирующая травма внезапно перечеркивает его будущее…