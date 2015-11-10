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Все мои американцы, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фредди Штейнмарк больше всего на свете хочет играть в футбол. Хотя по обычным спортивным стандартам он считается слишком маленьким, отец усердно его тренирует. Фредди привносит в игру боевое настроение, которое привлекает внимание легендарного тренера Даррела Рояла. Получив стипендию и шанс сыграть за команду «Лонгхорнс», Фредди вместе со своей школьной возлюбленной Линдой отправляется в Остин, твердо решив попасть в команду. Вместе со своим старым товарищем Бобби и новым другом Джеймсом Фредди проходит через изнурительные тренировки, чтобы  стать чемпионом. Но шокирующая травма внезапно перечеркивает его будущее…

  • Фильм основан на реальной истории футболиста Фредди Штейнмарка, описанной в биографии Джима Дента «Мужество вне игры: история Фредди Штейнмарка», а также в собственной книге Штейнмарка «Я играю только на победу». 
  • Финн Уиттрок еще ни разу не играл в футбол, когда подписался на главную роль в фильме. Перед съемками был проведен футбольный лагерь, чтобы научить Финна игре, помочь игрокам прийти в форму, отрепетировать фрагменты сценария для игровых сцен и помочь игрокам почувствовать себя настоящей командой.
  • Роль квотербека команды Лонгхорнc Джеймса Стрита играет его сын Джастон Стрит.

В центре сюжета находится история молодого американца Фредди Стейнмарка, который давно мечтал стать профессиональным игроком в футбол. Однажды он познакомился с людьми, поверившими в его способности. С того момента он претворил свою мечту в жизнь и стал защитником, но серьезная травма всё перечеркнула.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 ноября 2015
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Анджело Пиццо
В ролях
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Робин Танни
Робин Танни
Сара Болджер
Сара Болджер
Все актеры и съемочная группа
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