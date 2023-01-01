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Все фильмы "1+1"

В подборку вошли оригинальный фильм "1+1" и снятые позже ремейки. Каждый фильм был удостоен наград международных кинофестивалей и получил мировой признание у зрителей.

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1+1: Голливудская история
1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
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1+1. Нарушая правила
1+1. Нарушая правила
драма, комедия 2017, Аргентина
5.0
1+1
1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
8.0
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