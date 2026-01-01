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Нил Бергер
Нил Бергер Neil Burger
Киноафиша Персоны Нил Бергер

Нил Бергер

Neil Burger

Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Биография Нила Бергера

Родился 1 января 1964 года. Коннектикут, США.

Популярные фильмы

Лихачи 8.2
Лихачи (2025)
Области тьмы 8.0
Области тьмы (2011)
Иллюзионист 7.7
Иллюзионист (2006)

Фильмография Нила Бергера

Лихачи 8.2
Лихачи
драма, боевик 2025, США
Агентство 7.1
Агентство
драма, триллер 2024, США
Наследие 6
Наследие Inheritance
триллер 2024, США
Дочь болотного царя 6.2
Дочь болотного царя The Marsh King's Daughter
драма, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Поколение Вояджер 5.6
Поколение Вояджер Voyagers
фантастика, триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Невеста Франкенштейна Bride of Frankenstein
ужасы 2019, США
1+1: Голливудская история 7.1
1+1: Голливудская история The Upside
драма, комедия 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Миллиарды 7.7
Миллиарды
драма, криминал 2016, США
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Новости о Ниле Бергере
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли
Появился дублированный трейлер триллера «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли
Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя»
Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя»
Фильм «Дочь болотного царя» с Дэйзи Ридли выйдет в российский прокат
Фильм «Дочь болотного царя» с Дэйзи Ридли выйдет в российский прокат
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