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Нил Бергер
Нил Бергер
Neil Burger
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Neil Burger
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Дата рождения
1 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Нила Бергера
Родился 1 января 1964 года. Коннектикут, США.
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Фильмография Нила Бергера
Поколение Вояджер
фантастика, триллер
2021, США
5.0
1+1: Голливудская история
драма, комедия
2018, США
7.0
Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик
2014, США
7.0
Области тьмы
триллер
2011, США
8.0
Крутой поворот
военный, драма, комедия
2008, США
7.0
Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения
2006, США / Чехия
7.0
Дочь болотного царя
драма, триллер
, США
0.0
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Бен Мендельсон составит компанию Дэйзи Ридли в психологическом триллере «Дочь болотного царя»
Постановщиком выступит режиссер «Областей тьмы» Нил Бергер.
Написать
6 мая 2021 13:35
Не хватает глубины: Критики поделились первыми отзывами на фильм «Поколение Вояджер»
Многие отмечают, что из картины получился «Повелитель мух» в космосе».
Написать
9 апреля 2021 13:38
Премьеры апреля: возвращение легендарной саги, российский кинокомикс и новый «Мортал Комбат»
В преддверии «Оскара» на российские экраны придут два крупных номинанта этой премии, а также немало других интересных фильмов в разных жанрах. Выбор есть для любой категории зрителей.
Написать
29 марта 2021 12:23
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