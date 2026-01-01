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Нил Бергер
Neil Burger
Киноафиша
Персоны
Нил Бергер
Нил Бергер
Neil Burger
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Нила Бергера
Родился 1 января 1964 года. Коннектикут, США.
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ИНН 7722742614
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