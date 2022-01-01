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Амара Каран
Амара Каран
Amara Karan
О персоне
Фильмография
Амара Каран
Amara Karan
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Дата рождения
1 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Амары Каран
Родилась 1 января 1984 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Амары Каран
1+1: Голливудская история
драма, комедия
2018, США
7.0
Невероятный страх перед всем
комедия
2012, Великобритания
6.0
Задание
ужасы
2011, США
4.0
Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия
2007, США
6.0
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