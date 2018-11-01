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1+1: Голливудская история 1+1: Голливудская история
Киноафиша Фильмы 1+1: Голливудская история Отзывы о фильме «1+1: Голливудская история»
The Upside 1+1: Голливудская история 2018 / США
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «1+1: Голливудская история»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Парализованный богач Филипп (Брайан Крэнстон) вынужден нанять себе нового помощника. Филипп прикован к инвалидному креслу, ниже шеи он ничего не чувствует. Да и других эмоций уже не осталось: после смерти любимой жены от рака ему и самому хочется умереть. Сухая управляющая Ивонн (Николь Кидман) организует конкурс на место помощника, чтобы босс все-таки продолжал жить – так в шикарном пентхаусе на Пятой авеню появляется Делл (Кевин Харт), афроамериканец с криминальным прошлым,…

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leadraven 1 ноября 2018, 00:28
Неееет, ну зачем... Оригинал вышел же не так давно и он прекрасен.
1 ноября 2018, 00:28 Ответить
Данил Власов 15 ноября 2018, 22:20
И все же не понятно. Зачем еще один?
15 ноября 2018, 22:20 Ответить
olyarules 25 декабря 2018, 23:18
Ходили с другом на пресс-показ фильма, мы оба видели до этого французскую версию 1+1. Голивудскую историю мы даже не смогли досмотреть до конца, испортили фильм, актеры неподходящие, Кевин Харт просто ужасно играет. Не советую тратить своё время на просмотр.
25 декабря 2018, 23:18 Ответить
tazetdinova_veronika 1 января 2019, 16:46
Были на предпоказе. Ранее тоже смотрели фильм с французской версией. Честно- посидеть посмеяться разок можно,но не более. Интересно будет тем кто ранее не видел другую версию. Нам не интересно было смотреть то, что мы уже видели.
1 января 2019, 16:46 Ответить
Александр Обухов 12 января 2019, 17:16
Жалкое подобие настоящего фильма, зря потратите свое время, лучше посмотреть оригинал и получить удовольствие от фильма чем негативные эмоции от копии, ПОВТОРЮСЬ ФИЛЬ ПОРОДИЯ ПОЛНОЕ ГГГГГ
12 января 2019, 17:16 Ответить
7502244 12 января 2019, 18:05
Оценка
Сложно писать отзыв, если посмотрел 1-й фильм. Не понятно, зачем повторно снимать почти тот же сюжет. Есть, конечно некоторые нюансы, которые не совпадают. Мне честно, обе версии понравились. Главный герой в обоих фильмах хорошо сыгран, а вот его помощник в первом фильме мне больше понравился. Концовка в этом (втором варианте) более реальная.

Если совсем не смотрели, то однозначно понравится!!!
12 января 2019, 18:05 Ответить
Денис Могилевич 14 января 2019, 18:01
Вы сейездно!? Хотите что бы люди пошли на голивудскую подделку, когда всего 7 лет назад вышла шикарная картина во французском исполнении...
14 января 2019, 18:01 Ответить
gsir 15 января 2019, 10:43
Оценка
Вот нахрена это снимать еше раз? Оригинал в тыщу раз лучше. Посмотрел трейлер и бэээ, даже и не думал тдти в кино и смотреть это.
15 января 2019, 10:43 Ответить
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