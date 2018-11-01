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Парализованный богач Филипп (Брайан Крэнстон) вынужден нанять себе нового помощника. Филипп прикован к инвалидному креслу, ниже шеи он ничего не чувствует. Да и других эмоций уже не осталось: после смерти любимой жены от рака ему и самому хочется умереть. Сухая управляющая Ивонн (Николь Кидман) организует конкурс на место помощника, чтобы босс все-таки продолжал жить – так в шикарном пентхаусе на Пятой авеню появляется Делл (Кевин Харт), афроамериканец с криминальным прошлым,…