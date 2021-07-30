Виво, 2021

Вслед за номинированной на премию «Оскар» анимационной кинолентой «Моана» и работой над картиной о жизни в квартале Вашингтон-Хайтс «На высоте мечты» неповторимая легенда Бродвея Лин-Мануэль Миранда снова возвращается к своим музыкальным корням в дебютном анимационном мюзикле от кинокомпаний Sony Pictures Animation и Columbia Pictures. Режиссерами картины выступили Кирк де Микко, создатель мультфильма «Семейка Крудс», а также Брэндон Джеффордс. Над сценарием, который основан на первоначальной идее сценариста Питера Барсоккини, поработали сам Миранда с Кирком де Микко и Киарой Алегрией Хьюдс.

Проект является первым в истории музыкальным творением компании Sony с совершенно новыми оригинальными песнями от композитора и сценариста Лин-Мануэля Миранды, создателя бродвейского хита «Гамильтон». Эта невероятная история о магическом воздействии музыки и силы истинной дружбы способна перенести зрителей в яркое эпическое путешествие, в котором можно встретить красочные и удивительные места, никогда ранее не встречавшиеся в анимации, а оригинальное смешение музыкальных стилей придает фильму совершенно уникальное и современное звучание.

Перед нами главный герой – очаровательное животное кинкажу, чья всеобъемлющая страсть к музыке и жажда приключений заставляют его отправиться в опасное странствие из Гаваны, столицы Кубы, в Майами, расположенный в американском штате Флорида. В погоне за своей мечтой ему предстоит пройти путь, полный испытаний, для того чтобы исполнить свое настоящее предназначение.