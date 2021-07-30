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Виво Виво
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Vivo

Виво, 2021

2021 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Вслед за номинированной на премию «Оскар» анимационной кинолентой «Моана» и работой над картиной о жизни в квартале Вашингтон-Хайтс «На высоте мечты» неповторимая легенда Бродвея Лин-Мануэль Миранда снова возвращается к своим музыкальным корням в дебютном анимационном мюзикле от кинокомпаний Sony Pictures Animation и Columbia Pictures. Режиссерами картины выступили Кирк де Микко, создатель мультфильма «Семейка Крудс», а также Брэндон Джеффордс. Над сценарием, который основан на первоначальной идее сценариста Питера Барсоккини, поработали сам Миранда с Кирком де Микко и Киарой Алегрией Хьюдс.

Проект является первым в истории музыкальным творением компании Sony с совершенно новыми оригинальными песнями от композитора и сценариста Лин-Мануэля Миранды, создателя бродвейского хита «Гамильтон». Эта невероятная история о магическом воздействии музыки и силы истинной дружбы способна перенести зрителей в яркое эпическое путешествие, в котором можно встретить красочные и удивительные места, никогда ранее не встречавшиеся в анимации, а оригинальное смешение музыкальных стилей придает фильму совершенно уникальное и современное звучание.

Перед нами главный герой – очаровательное животное кинкажу, чья всеобъемлющая страсть к музыке и жажда приключений заставляют его отправиться в опасное странствие из Гаваны, столицы Кубы, в Майами, расположенный в американском штате Флорида. В погоне за своей мечтой ему предстоит пройти путь, полный испытаний, для того чтобы исполнить свое настоящее предназначение.

 

 

 

  

Этот проект является первым музыкальным фильмом Sony Pictures Animation.

История создания фильма началась в 2010 году, когда Лин-Мануэль Миранда предложил DreamWorks Animation идею картины после успеха своего мюзикла «На высоте мечты». В связи с реструктуризацией в 2015 году DreamWorks в конечном итоге отказалась от проекта. В результате 14 декабря 2016 года Sony Pictures Animation приобрела его у DreamWorks и начала продвигать под названием Vivo.

12 июня 2019 года Кристин Белсон, президент Sony Pictures Animation, анонсировала на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2019 году, что Рич Мур присоединится к фильму в качестве сопродюсера проекта, а Роджер Дикинс будет оператором ленты.

Это десятый полностью анимационный фильм Sony Pictures Animation, который не будет сопровождаться короткометражной работой, после «Сезона охоты» (2006), «Пираты! Банда неудачников» (2012), «Монстры на каникулах» (2012), «Angry Birds в кино» (2016), «Смурфики: Затерянная деревня» (2017), «Путеводная звезда» (2017), «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (2018), «Человек-паук: Через вселенные» (2018) и «Дракон желаний» (2021).

24-й проект Sony Pictures Animation, предназначенный для кинотеатрального проката.

14 декабря 2016 года стало известно, что Лин-Мануэль Миранда напишет одиннадцать песен для этой картины.

Изначально фильм должен был выйти 26 января 2018 года, но позже премьера была перенесена на 6 ноября. В конце концов, выход ленты пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

Обезьяна стремится исполнить свое музыкальное предназначение, путешествуя из Гаваны в Майами.

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 6 августа 2021
Премьера в мире 30 июля 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Кирк Де Микко
В ролях
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Зои Салдана
Зои Салдана
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Виво 3 постера
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Старик Андрес каждый день несколько раз приезжает на городскую площадь Гаваны. Вместе с ним — старинная шарманка и верный друг, кинкажу (редкое животное из Южной Америки; нечто среднее между енотом, кошкой и обезьяной) по кличке Виво. Гармоничная идиллия Андреса и Виво перетекает в музыкально-танцевальные номера, которые радуют жителей и гостей города. Товарищи живут небогато, но дружно, понимая друг друга с полузвука (для зрителей оба героя говорят на английском, но речь кинкажу Андрес,…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Лин-Мануэль Миранда представил новую песню из предстоящего анимационного мюзикла «Виво» Композиции уже прочат номинации на награды. 
Написать
6 августа 2021 14:41
Поющий кинкажу участвует в умопомрачительной погоне в новом отрывке из мультфильма «Виво» Героя преследуют рассерженные девочки на самокатах. 
Написать
5 августа 2021 13:45
Встречайте поющего кинкажу: вышел трейлер музыкального мультфильма Лина-Мануэля Миранды «Виво» За проект отвечают студия Sony Pictures и сервис Netflix. 
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30 июля 2021 10:28
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