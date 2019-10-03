Наша рецензия

После потери отца школьница Лу отдалилась от родных. Девочка постоянно убегает из дома и занимает свои дни любой работой, пытаясь скопить денег и отправится в путешествие. Ночью она живет в самодельном убежище на крыше – единственном месте, где может по-настоящему укрыться от нескончаемого сочувствия близких и погрузиться в меланхоличное одиночество. Неожиданно это место перестает быть тайным. В один из вечеров Лу находит на крыше раненого малыша йети, который скрывается от крупной…