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Эверест Эверест
Киноафиша Фильмы Эверест Отзывы о мультфильме «Эверест»
Everest / Abominable Эверест 2019 / США
8.5 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о мультфильме «Эверест»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

После потери отца школьница Лу отдалилась от родных. Девочка постоянно убегает из дома и занимает свои дни любой работой, пытаясь скопить денег и отправится в путешествие. Ночью она живет в самодельном убежище на крыше – единственном месте, где может по-настоящему укрыться от нескончаемого сочувствия близких и погрузиться в меланхоличное одиночество. Неожиданно это место перестает быть тайным. В один из вечеров Лу находит на крыше раненого малыша йети, который скрывается от крупной…

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Дима Суздалев 3 октября 2019, 08:12
Этот мульфильм Эвирест уже показывали кинотятре Джой ленд даже было расписание сеансов
3 октября 2019, 08:12 Ответить
Mikhail Kokin 4 октября 2019, 03:37
Оценка
Хороший, добрый мульт!!!
4 октября 2019, 03:37 Ответить
Богдан Тарасенко 6 октября 2019, 22:42
Оценка
Очень радостный мультфильм
6 октября 2019, 22:42 Ответить
Денис Дёминцев 7 октября 2019, 06:35
Оценка
Отличный мультфильм. Ходили всей семьёй дочь 8 лет и сын 6 лет. Дети в восторге.
7 октября 2019, 06:35 Ответить
Наталья Ермакова 7 октября 2019, 11:07
Жаль что нет расписания
7 октября 2019, 11:07 Ответить
Татьяна Сатарова 7 октября 2019, 14:19
Оценка
ОТЛИЧНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ, одно сплошное удовольствие смотреть
7 октября 2019, 14:19 Ответить
kazanadm116 12 октября 2019, 14:55
Оценка
Мультик очень интересный, добрый и захватывающий.
Скучать не будет времени. Очень понравился . Ребёнок в восторге!!!
Всем советую.
12 октября 2019, 14:55 Ответить
kazanadm116 12 октября 2019, 16:43
Оценка
Мультик хороший.
Дети были в восторге.
Добрый интересный и захватывающий мультик.
Всем советую ))!!
12 октября 2019, 16:43 Ответить
1mari.demchenko1 16 октября 2019, 01:29
Ходили сегодня с детьми. Одному 8, а другому 4- сианс был на 21:30. и так, дети не разу и слова не обмолвили,, домой кагда? Им было интересно, а обычно когда ходим смотреть мультики, младший в это время засыпает. Советую сходить, хороший добрый мульт!
16 октября 2019, 01:29 Ответить
Татьяна Роженкова 18 октября 2019, 03:27
Оценка
Хороший мультик! Не пустой ☺️
18 октября 2019, 03:27 Ответить
anastasiys83 20 октября 2019, 16:41
Оценка
Отличный мультик, обязательно сходите! Не пожалеете!!!
20 октября 2019, 16:41 Ответить
irina.morevalapoxa 28 октября 2019, 06:38
Оценка
Классный фильм, ребёнку тоже очень понравился 👍👍👍
28 октября 2019, 06:38 Ответить
🦂💐🦂 🦂💖🦂 5 ноября 2019, 08:53
Оценка
Но так не че
5 ноября 2019, 08:53 Ответить
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